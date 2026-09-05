5 способов воспитать эмоционально стойкого ребенка: советы родителям

Современным детям приходится расти в мире, который быстро меняется. Войны, неопределенность, проблемы с окружающей средой, стремительное развитие искусственного интеллекта и будущие изменения на рынке труда могут вызывать беспокойство не только у взрослых, но и у детей.

Поэтому родители часто задумываются, как помочь ребенку справляться с трудностями и не ломаться под давлением обстоятельств.Об этом пишет CNBC.

Позволяй ребенку ошибаться

Специалисты подчеркивают: устойчивость — это не способность никогда не расстраиваться и не бояться. Напротив, важно научиться переживать сложные эмоции, обращаться за помощью и продолжать делать то, что имеет значение.

Психолог и детский психиатр с многолетним опытом работы назвала пять подходов, которые могут помочь родителям развивать у детей такую устойчивость.

Ощущение «я могу с этим справиться» формируется не тогда, когда взрослые постоянно убирают все препятствия с дороги ребенка. Напротив, детям нужен собственный опыт — в частности, возможность попробовать, ошибиться, разочароваться и сделать еще одну попытку.

Это может быть любое дело, которое нравится ребенку: музыка, рисование, спорт, выпечка, уход за домашним питомцем или даже сборка мебели.

Если ребенок сначала не очень хорошо справляется, не стоит сразу делать все вместо него. Лучше дать возможность потренироваться и увидеть собственный прогресс.

Также не нужно скрывать от ребенка неудачи. Низкая оценка, проигрыш в соревнованиях или отказ в команде могут быть болезненными. Дай ребенку время пережить разочарование, а уже после этого спокойно обсудите ситуацию.

Можно спросить:

Что было самым сложным?

Что в следующий раз ты хотел бы сделать по-другому?

Так ребенок постепенно поймет, что ошибка не определяет его способности навсегда.

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Помогай искать решения, а не профессию на всю жизнь

Родители часто пытаются заранее определить, какая профессия будет лучшей для ребенка. Однако предсказать, каким будет рынок труда через 10, 20 или 30 лет, практически невозможно.

Вместо этого стоит обращать внимание на то, какие проблемы действительно волнуют ребенка.

Например, если школьник переживает из-за загрязнения океанов пластиком, не обязательно сразу говорить ему, что он должен стать биологом. Лучше расспросить, что именно его беспокоит и как, по его мнению, эту проблему можно решить.

Вместе можно поискать информацию, поговорить с человеком, который работает в соответствующей сфере, или присоединиться к экологической инициативе.

Такой подход помогает ребенку увидеть: даже перед большой проблемой можно не оставаться пассивным, а искать конкретные шаги для ее решения.

Начинай строить и восстанавливать отношения

Во взрослой жизни человеку постоянно приходится взаимодействовать с другими. Поэтому умение договариваться, доверять, устанавливать личные границы, просить о помощи и решать конфликты не менее важны, чем академические знания.

Эти навыки ребенок приобретает прежде всего через собственный опыт.

Если десятилетний ребенок вернулся домой разозленным из-за ссоры с другом, вместо готового совета можно попробовать вместе разобраться в ситуации. Что произошло? Что могла чувствовать другая сторона? Чего хочет сам ребенок? Можно ли восстановить эти отношения?

Важен и пример родителей. Если взрослый был слишком резким с ребенком, он может извиниться и прямо сказать об этом. Такое поведение показывает, что даже после конфликта отношения можно восстановить.

Показывай, что важно помогать другим

В сложные периоды человек может слишком сильно сосредотачиваться на собственных проблемах. Детям и подросткам особенно легко замыкаться в своих переживаниях.

Поэтому полезно давать им возможность быть нужными другим.

Младший ребенок может регулярно ухаживать за домашним животным, старший — помогать младшему брату или сестре с учебой. Также можно вместе помогать соседям, участвовать в волонтерских инициативах или поручать ребенку определенную ответственность в семейных делах.

Речь не о том, чтобы заставить ребенка забыть о собственных трудностях. Напротив, такая деятельность помогает почувствовать, что даже в сложный момент он способен что-то делать, быть полезным и поддерживать связь с другими.

Не пытайся сразу убрать все негативные эмоции

Когда ребенок расстроен, родителям естественно хочется как можно быстрее его успокоить. Например, после того как ребенка не пригласили на вечеринку, взрослый может сказать: «Не переживай, будут другие».

Однако постоянная попытка быстро избавиться от неприятных эмоций не помогает сформировать настоящую устойчивость.

Ребенку важно понять, что грусть, страх, разочарование или обида сами по себе не являются опасными. Их можно пережить, даже если в этот момент они кажутся очень сильными.

Поэтому вместо попытки сразу исправить ситуацию родители могут просто признать чувства ребенка:

Я вижу, что тебе действительно больно. Мне жаль, что так произошло.

После этого стоит дать ребенку время успокоиться. Устойчивость постепенно формируется через такой опыт: человек переживает сложный момент, проходит его и со временем понимает, что снова может чувствовать себя хорошо.

Именно осознание «я уже проходил через тяжелые чувства и смог с ними справиться» помогает ребенку становиться увереннее перед будущими трудностями.

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