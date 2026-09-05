Стиль жизни

5 способов воспитать эмоционально стойкого ребенка: советы родителям

Юлия Хоменко, редактор сайта 05 сентября 2026, 12:00 5 мин.
Как научить ребенка справляться с трудностями: 5 важных советов
Фото Pexels

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