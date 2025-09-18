День ангела Раисы: кто святая покровительница именинницы и душевные пожелания к празднику

Женственная, уравновешенная, с особой внутренней мудростью и непременно — собственной изюминкой, Раиса не боится преодолевать трудности и неутомимо превращать хаос в порядок.

Когда женщины, которым от рождения подарили красивое имя Раиса, празднуют свой осенний день ангела — узнай из материала.

Когда день ангела Раисы: дата по новому и старому церковному календарю

Осенью день ангела Раисы отмечают дважды: 5 сентября и 23 сентября — по новому стилю, а также 18 сентября и 6 октября — по старому.

Святой покровительницей Раисы считают Ираиду Александрийскую, которую почитают 23 сентября (ранее 6 октября).

По библейским преданиям, святая Ираида (Раиса) Александрийская жила в III–IV веках в городе Александрии и была дочерью священнослужителя.

Уже двенадцатилетней девочкой она якобы сама избрала для себя монашество. Однажды, придя к источнику за водой, Ираида увидела корабль с более чем сотней заключённых за веру христиан.

Их истощённость и фанатичная вера произвели на неё сильное впечатление, и девушка сделала свой выбор: она попросила стражников позволить ей быть вместе с узниками.

Так Ираида (Раиса) сама ступила на путь мученичества. Когда корабль прибыл в Антинополь, девушку одной из первых подвергли пыткам и казнили обезглавливанием. Мученическую смерть приняли и другие заключённые.

В народе день святой Ираиды (Раисы) Александрийской отмечают также как день прославления печников: когда-то в это время (6 октября) впервые протапливали печь перед зимним сезоном. Раньше праздник носил также название Ираида Спорная.

Наши предки считали, что 6 октября (теперь 23 сентября) не следует ни с кем делиться своими бедами или рассказывать о трудностях, ведь это может притянуть новые несчастья.

Что означает имя Раиса и каким характером оно наделяет свою обладательницу

Имя Раиса имеет греческое происхождение и переводится как лёгкая, свободная или беззаботная. Существует и другая, арабская, версия толкования — хозяйка, начальница, то есть женщина, которая ведёт за собой.

Психологи, описывая портрет Раисы, отмечают, что это имя дают девушкам со спокойным и в то же время решительным характером.

Взрослая Раиса выглядит уравновешенной, сдержанной, но внутри имеет сильную волю и способна отстаивать своё видение событий.

Она не любит суеты, тяготеет к порядку, в людях ценит справедливость и искренность.

В отношениях Раиса обычно преданна и надёжна, а в жизни — упрямая и целеустремлённая, способная пройти через трудности, не теряя внутреннего света.

В партнёре она ценит силу характера и надёжность. Для детей становится заботливой матерью: любит, балует и одновременно требует дисциплины и учит преодолевать трудности.

Поздравления с днём ангела Раисы

Раиса, пусть твоя душевная сила ведёт тебя правильным путём, а ангел-хранитель оберегает от всякого зла!

***

С именинами тебя, Раиса! Ты сама — самый большой подарок для близких. Спасибо тебе за преданность и тепло. Желаем света в сердце и радости в каждом дне!

***

С именинами, дорогая наша Раиса! Пусть в этот день твой Ангел расправит крылья над тобой, подарит тепло, гармонию и уверенность в завтрашнем дне

***

Раиса, твоя сила и женственность делают мир лучше. Пусть в твоей жизни будет больше добра, любви и поддержки от близких и незнакомых людей.

