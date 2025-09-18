День ангела Раїси: хто свята покровителька іменинниці та душевні побажання до свята

Жіночна, врівноважена, з особливою внутрішньою мудрістю і неодмінно — власною родзинкою, Раїса не боїться долати труднощі та невтомно перетворювати хаос на порядок.

Коли жінки, яким від народження подарували гарне ім’я Раїса, святкують свій осінній день ангела — дізнайся з матеріалу.

Коли день ангела Раїси: дата за новим та старим церковним календарем

Восени день ангела Раїси святкують двічі: 5 вересня та 23 вересня — за новим стилем та 18 вересня та 6 жовтня — за старим.

Святою покровителькою Раїси вважають Іраїду Олександрійську, яку вшановують 23 вересня (раніше 6 жовтня).

За біблійними переказами, свята Іраїда (Раїса) Олександрійська жила у 3–4 століттях у місті Олександрії і була дочкою священнослужителя.

Ще дванадцятирічною дівчинкою вона нібито сама обрала для себе чернецтво. Одного разу, прийшовши до джерела за водою, Іраїда побачила корабель із понад сотнею ув’язнених за віру християн.

Їхня виснаженість і фанатична віра справила на неї сильне враження і дівчина зробила свій вибір: вона попросила охоронців дозволити їй бути разом із в’язнями.

Так Іраїда (Раїса) сама ступила на шлях мучеництва. Коли корабель прибув до Антинополя, дівчину серед перших піддали тортурам і стратили обезголовленням. Мученицьку смерть прийняли й інші в’язні.

В народі день святої Іраїди (Раїси) Олександрійської відзначають ще і як день славлення пічників, колись в цей час (6 жовтня) вперше протоплювали піч перед зимовим сезоном. Також раніше свято мало назву Іраїда Спірна.

Наші предки вважали, що 6 жовтня (тепер 23 вересня) не слід ні з ким ділитися своїми бідами чи розповідати про труднощі, адже це може притягнути нові нещастя.

Що означає ім’я Раїса і яким характером воно наділяє свою власницю

Ім’я Раїса має грецьке походження й перекладається як легка, вільна або безтурботна. Існує й інша, арабська, версія тлумачення — господиня, начальниця, тобто жінка, яка веде за собою.

Психологи, змальовуючи портрет Раїси, відмічають, що таке ім’я дають дівчатам зі спокійним та водночас рішучим характером.

Доросла Раїса виглядає врівноваженою, стриманою, але всередині має сильну волю і здатна відстоювати своє бачення подій.

Вона не любить метушні, тяжіє до порядку, в людях цінує справедливість і щирість.

У стосунках Раїса зазвичай віддана й надійна, а в житті — вперта й цілеспрямована, здатна пройти крізь труднощі, не втрачаючи внутрішнього світла.

В партнері вона цінує силу характеру і надійність. Для дітей стає турботливою мамою: любить, балує і водночас вимагає дисципліни та вчить долати труднощі.

Привітання з днем ангела Раїса

Раїсо, нехай твоя душевна сила веде тебе правильним шляхом, а ангел-охоронець береже від усякого лиха!

***

З іменинами тебе, Раїсо! Ти сама — найбільший подарунок для близьких. Дякуємо тобі за відданість і тепло. Бажаємо світла в серці й радості у кожному дні!

***

З іменинами, люба наша Раїсо! Нехай у цей день твій Ангел підніме крила над тобою, подарує тепло, гармонію і впевненість у завтрашньому дні.

***

Раїсо, твоя сила і жіночність роблять світ кращим. Нехай у твоєму житті буде більше добра, любові й підтримки від близьких і незнайомих людей.

