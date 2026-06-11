Коли День жіночого щастя 2026: дата та привітання в прозі

На 11 червня припадає цікава дата — Всесвітній день жіночого щастя. Метою цього дня є не просто піклування про жінок, а привернення уваги до проблем жіночої депресії.

Міжнародний день жіночого щастя: як привітати та чого бажати — читай у матеріалі.

Коли День жіночого щастя та цікаві факти про це свято

День жіночого щастя в Україні святкують кілька разів на рік. Також відомо, що:

Всесвітній день жіночого щастя — це міжнародне неофіційне свято. Його відзначають щороку тричі — 18 жовтня, 21 лютого та 11 червня. Свято вигадала американка Карін Рокінд (Carin Rockind) у 2017 році. Вона хотіла допомогти жінкам подолати депресію та здобути щастя. Дівчина сама пережила та пройшла через затяжну депресію, тому хотіла ділитися з іншими дівчатами своїми пропозиціями, як досягти душевного балансу та зарядитись позитивними емоціями. Її ідея знайшла підтримку у США, а згодом і за кордоном.

З Днем жіночого щастя 21 лютого: привітання у прозі

***

З Днем жіночого щастя! Бажаю бути завжди щасливою, радіти життю, насолоджуватися кожною хвилиною, мріяти, завжди мати поруч вірних, надійних друзів і, головне — кохати й бути коханою. Залишайся завжди такою ж молодою, світлою, доброю, веселою та радісною, якою ти є!

***

З Днем жіночого щастя! Нехай твоя голова паморочиться тільки від кохання, а земля йде з-під ніг від щастя. Нехай тебе завжди зігрівають теплі слова близьких та рідних, нехай твоє серце ніколи не пізнає розчарування. Бажаю багато тобі посмішок та позитиву в житті.

***

Зі святом! Цього дня хочу побажати тобі найголовнішого — ментального здоров’я, психічної стійкості та багато світла, радості та добра! Бажаю завжди залишатись на позитиві!

***

Вітаю! Від щирого серця хочу тобі побажати душевної стійкості, любові, багато хороших моментів та неймовірних емоцій! Миру та світла тобі!

З Днем жіночого щастя: вітання у віршах

Хай доля збереже тебе

Від зла, від бід, від негараздів

Нехай в душі твоїй дзвенить,

Як пісня жайворонка, щастя.

***

Щастя не буває забагато,

Тож у цей чудовий теплий день

Хай буде у твоєму серці свято,

А душа співає хай пісень!

***

Хай доля тобі ніжно всміхнеться,

І радість у серці озветься!

Нехай кожен день у житті

Дарує тобі щастя й теплі спогади!

***

Нехай буде затишок, спокій і мир,

Кохання палкого безмежний вир.

Нехай всі бажання здійснюються вмить,

А серце від щастя щодня хай тремтить!

Раніше ми розповідали про субʼєктивний добробут та як він змінює наше світосприйняття.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!