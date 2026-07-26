День торгівлі в Україні 2026: дата і традиції свята

В сучасному світі торгівля — це вагомий економічний фактор для будь-якої держави. Не є виключенням і наша країна — її торгівля має давню й багату на події історію, тому українці здавна поважають працю людей, які займаються торговельною діяльністю.

Читай, хто відзначає День торгівлі в Україні, про дату Дня торгівлі, історію та традиції свята – у нашому матеріалі.

Коли День торгівлі в Україні

Для вшанування працівника торгівлі в Україні встановлено спеціальне свято — День працівників торгівлі, який щороку відзначають в останню неділю липня.

У 2026 році остання неділя липня припадає на 26 число.

Ще за часів Київської Русі торгівля на території України була досить розвиненою. Центрами торгівлі були міста, до яких приїздили ремісники та селяни, аби продати результати своєї праці та заодно собі придбати товар необхідний для життя.

Один або два рази на тиждень в містах та містечках функціонували базари, а наймасштабнішою формою торгівлі, в тому числі й гуртової, стали ярмарки.

День працівників торгівлі в Україні в історії

1966 — провели перший Сорочинський ярмарок, який символізував початок відродження традиції ярмарків як форми торгівлі в Україні.

1992 — Указом Президента України Про комерціалізацію державної торгівлі і громадського харчування було започатковано реформування сфери внутрішньої торгівлі України.

1995 — в Україні з’явилися перші супермаркети.

1995 (5 червня) — президентом України підписано указ Про день працівників торгівлі. З того часу щорічно, в останню неділю липня, відзначається цей день.

2008 ( 16 травня) — Україна отримала членство у Всесвітній організації торгівлі (WTO).

Якими бувають види торгівлі Традиційно торгівлю поділяють на зовнішню і внутрішню. Зовнішня належить до міжнародної торгівлі й складається з експорту, імпорту та транзиту. Внутрішня торгівля здійснюється виключно в межах однієї держави та може бути роздрібною та гуртовою. Торгівля товарами в Інтернеті належить до окремого виду роздрібної торгівлі — дистанційної або за зразками. В цьому випадку покупець обирає потрібний товар відповідно до наданої продавцем інформації. Обов’язки продавців можуть різнитися, залежно від специфіки магазину. Та зазвичай продавець має вміти працювати з касовим апаратом, мати здібності до математичних підрахунків, надавати покупцям повну й правдиву інформацію про товари, дбати про свій зовнішній вигляд, знати елементарні правила психології для успішного спілкування з клієнтами.

Коли відзначають День торгівлі

Неможливо заперечувати важливе значення торгівлі як в цілому для країни, так і для кожного громадянина, адже від того, наскільки організовано та ефективно працюють наші торговельні заклади, залежить насичення українського споживчого ринку необхідною кількістю якісних товарів.

Щороку в останню неділю липня по всій країні органи місцевого самоврядування влаштовують святкові заходи до професійного свята працівників торгівлі, а також нагороджують почесними відзнаками підприємців, які своєю діяльністю у сфері торгівлі сприяють економічному розвитку регіону.

Працівники торгівлі — це не тільки продавці й касири, а й товарознавці, консультанти, торгові агенти, менеджери з продажів, супервайзери, мерчандайзери та інші спеціалісти. Робота цих людей не з легких, бо вимагає чимало вузькопрофесійних знань і навичок. Тому 28 липня всі вони заслуговують на щирі привітання від рідних, знайомих, і, звичайно, від покупців.

Якщо ти маєш знайомих, які працюють у сфері торгівлі — чудовий момент їх привітати та виявити свою повагу. Вирушай на шопінг. Продавцям буде приємно отримати вітання зі святом і вдячні слова.

На жаль, наша країна переживає складні воєнні часи. Це дається взнаки й на торгівлі теж. Проте впоратись з цим може хороший бухгалтер. Читай, коли відзначають професійне свято фахівця.

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