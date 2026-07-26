Стиль життя Свята

День торгівлі в Україні 2026: дата і традиції свята

Леся Манзюк, редакторка сайту 26 Липня 2026, 10:00 4 хв.
День торгівлі в Україні 2025
Фото Pexels

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