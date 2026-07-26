День торговли в Украине 2026: дата и традиции праздника

В современном мире торговля — это важный экономический фактор для любого государства. Не исключение и наша страна — ее торговля имеет давнюю и богатую событиями историю, поэтому украинцы издавна уважают труд людей, занимающихся торговой деятельностью.

Читай, кто отмечает День торговли в Украине, о дате Дня торговли, истории и традициях праздника — в нашем материале.

Когда День торговли в Украине

Для чествования работника торговли в Украине установлен специальный праздник — День работников торговли, который ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля.

В 2026 году последнее воскресенье июля приходится на 26 число.

Еще во времена Киевской Руси торговля на территории Украины была достаточно развита. Центрами торговли были города, в которые приезжали ремесленники и крестьяне, чтобы продать результаты своего труда и приобрести себе товар, необходимый для жизни.

Один или два раза в неделю в городах и селах функционировали базары, а самой масштабной формой торговли, в том числе и оптовой, стали ярмарки.

День работников торговли в Украине в истории

1966 — прошла первая Сорочинская ярмарка, символизируя начало возрождения традиции ярмарок как формы торговли в Украине.

1992 — Указом Президента Украины О коммерциализации государственной торговли и общественного питания было начато реформирование сферы внутренней торговли Украины.

1995 — В Украине появились первые супермаркеты.

1995 (5 июня) — Президентом Украины подписан указ О дне работников торговли. С этого времени ежегодно, в последнее воскресенье июля, отмечается этот день.

2008 (16 мая) — Украина получила членство во Всемирной торговой организации (WTO).

Какие бывают виды торговли Традиционно, торговлю делят на внешнюю и внутреннюю. Внешняя относится к международной торговле и состоит из экспорта, импорта и транзита. Внутренняя торговля осуществляется исключительно внутри государства и может быть розничной и оптовой. Торговля товарами в Интернете относится к отдельному виду розничной торговли. В этом случае покупатель выбирает нужный товар в соответствии с предоставленной продавцом информацией. Обязанности продавцов могут отличаться в зависимости от специфики магазина. Но обычно продавец должен уметь работать с кассовым аппаратом, иметь способности к математическим подсчетам, предоставлять покупателям полную и правдивую информацию о товарах, заботиться о внешнем виде, знать элементарные правила психологии для успешного общения с клиентами. Когда отмечают День торговли

Невозможно отрицать важное значение торговли как в целом для страны, так и каждого гражданина, ведь от того, насколько организованно и эффективно работают наши торговые заведения, зависит насыщение украинского потребительского рынка необходимым количеством качественных товаров.

Ежегодно в последнее воскресенье июля по всей стране органы местного самоуправления устраивают праздничные мероприятия к профессиональному празднику работников торговли, а также награждают почетными знаками отличий предпринимателей, которые своей деятельностью в сфере торговли способствуют экономическому развитию региона.

Работники торговли — это не только продавцы и кассиры, но и товароведы, консультанты, торговые агенты, менеджеры по продажам, супервайзеры, мерчандайзеры и другие специалисты. Работа этих людей не из легких, потому что требует немало узкопрофессиональных знаний и навыков. Поэтому 28 июля все они заслуживают искренних поздравлений от родных, знакомых, и, конечно, от покупателей.

Если у тебя есть знакомые, работающие в сфере торговли — прекрасный момент их поздравить и проявить свое уважение. Отправляйся на шопинг. Продавцам будет приятно получить поздравления с праздником и благодарные слова.

К сожалению, наша страна переживает сложные военные времена. Это сказывается и на торговле тоже. Однако справиться с этим может хороший бухгалтер. Читай, когда отмечают профессиональный праздник специалиста.

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