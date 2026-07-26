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День торговли в Украине 2026: дата и традиции праздника

Леся Манзюк, редактор сайта 26 июля 2026, 10:00 3 мин.
День торговли в Украине 2025
Фото Pexels

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