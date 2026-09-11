Новые программы Укрзализныци для студентов и выпускников учебных заведений: какие выплаты обещают

В начале нового учебного года Укрзалізниця объявила о запуске сразу двух программ, призванных заинтересовать молодежь карьерой в железнодорожной отрасли. Речь идет о корпоративной стипендии для студентов и программе Стартовый бонус для выпускников.

Корпоративная стипендия позволит студентам получать финансовую поддержку еще во время учебы и заранее определиться с будущим местом работы.

Кто может получить корпоративную стипендию

Программа рассчитана на студентов выпускных курсов колледжей, учреждений профессионального образования и университетов.

В течение шести месяцев — с января по июнь — участники будут получать ежемесячную выплату в размере 50% минимальной зарплаты. Сейчас это около 4 тысяч гривен.

При этом после завершения обучения участникам программы предложат работу в Укрзалізниці.

Подать заявку на стипендию смогут студенты дневной формы обучения, которые соответствуют нескольким требованиям. В частности, их средний балл должен быть не ниже 4,5 или 85 баллов. Также у претендентов не должно быть академических задолженностей.

Еще одно условие — студент уже должен быть знаком с работой в Укрзалізниці. Например, проходить практику или стажировку либо участвовать в студенческих или профессиональных проектах.

Участники программы будут проходить конкурсный отбор и заключать соглашение с компанией. После выпуска они должны будут трудоустроиться в Укрзалізниці в течение шести месяцев и проработать там не менее полугода.

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Выпускникам обещают до 78 тысяч гривен

В компании отмечают, что для молодых работников это возможность начать карьеру с дополнительной финансовой поддержкой, официальным трудоустройством, социальными гарантиями и перспективами профессионального развития.

— Уже совсем скоро расскажем, как присоединиться к программам и принять участие в конкурсном отборе, — сообщили в компании.

Для тех, кто уже завершил обучение и готов начать работу, Укрзалізниця запускает отдельную программу Стартовый бонус.

Выпускники профтехов, колледжей и университетов, которые трудоустроятся на определенные дефицитные рабочие или инженерно-технические должности, смогут получить до 78 тысяч гривен дополнительной выплаты.

Деньги будут начислять в два этапа:

30 тысяч гривен — после первых трех месяцев работы;

48 тысяч гривен — после девяти месяцев работы.

Таким образом, общий размер стартовой выплаты может составить 78 тысяч гривен.

Какие еще возможности готовит Укрзалізниця

Кроме этого, молодежное комьюнити Укрзалізниці PRO готовит новые возможности для молодых железнодорожников. Среди них — хакатоны, программы стажировок, в том числе за рубежом, и другие проекты для профессионального развития.

Головне фото: Укрзалізниця.

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