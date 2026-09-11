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Новые программы Укрзализныци для студентов и выпускников учебных заведений: какие выплаты обещают

Юлия Хоменко, редактор сайта 11 сентября 2026, 13:00 3 мин.
Укрзалізниця будет платить молодежи: стипендия и бонус

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