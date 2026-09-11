День города Винница 2026: когда стоит ожидать празднования

Каждый город в Украине имеет свой особый праздник — это День города. К этой дате готовятся заранее, так что программа празднований насыщена. Читай, когда День города Винница 2025 и что известно о праздновании.

День города Винница 2026: что известно

День города Винница отмечается ежегодно во вторую субботу сентября, за исключением отдельных решений городского совета. В 2026 году этот праздник выпадает на 12 сентября.

В этом году 12 и 13 сентября в Виннице ко Дню города проведут молодежное мероприятие МОЛОДІЄ.

С 12:00 до 22:00 здесь можно будет послушать украинских исполнителей, пообщаться со спикерами, заглянуть на ярмарку, перекусить на фудкорте и принять участие в различных активностях. Мероприятие пройдет с учетом условий военного положения и всех необходимых требований безопасности.

Для молодежи будет работать аллея работодателей и общественных организаций. Там можно будет узнать, как найти себя в новой профессии, услышать о общественных проектах и присоединиться к интересным инициативам.

Кроме этого, в парке обустроят ярмарку крафтовых изделий, фудкорт и интерактивные локации, поэтому каждый сможет найти что-то для себя.

Что нужно знать о Виннице

Город упоминается в письменных источниках с 1363 года, в 2026 году ему исполнится 663 года.

Винница — один из самых зеленых городов Украины: более 50 парков и скверов, в частности, парк им. Горького и парк Стуса.

До Второй мировой войны в городе проживало большая еврейская община, оставившая после себя синагоги, школы и культурное наследие.

Город имеет уникальное трамвайное депо. Оно одно из старейших в Украине работает еще с 1913 года. Город известен своими фонтанами — и не зря. Фонтан ROSHEN — один из крупнейших плавучих фонтанов Европы: высота струи — до 60 м, а шоу сопровождается светом, музыкой и видеопроекцией.

Также известный туристический объект — Усадьба Пирогова. Это музей-усадьба известного хирурга, где хранится его бальзамированное тело.

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