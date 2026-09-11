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Атака на Киев и область 11 сентября: дроны попали в дом и две АЗС

Юлия Хоменко, редактор сайта 11 сентября 2026, 11:07 3 мин.
Массированная атака дронами на Киев и область: что известно о последствиях
Фото ДСНС/Telegram

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