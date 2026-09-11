Атака на Киев и область 11 сентября: дроны попали в дом и две АЗС

В ночь на 11 сентября российские войска снова атаковали Киев и Киевскую область ударными беспилотниками.

В столице в результате ночного вражеского удара поврежден девятиэтажный жилой дом, вспыхнул пожар.

Утром армия РФ совершила атаку на АЗС в Днепровском и Оболонском районах Киева.

В Киевской области повреждены частные дома и ангарное помещение.

Атака на Киев: повреждена многоэтажка и две АЗС

В Днепровском районе Киева в результате атаки загорелся девятиэтажный жилой дом. Огонь охватил фасад с первого по пятый этажи, а также квартиру на втором этаже.

По данным КГВА, по состоянию на 05:30 количество пострадавших в Днепровском районе выросло до восьми.

— В Днепровском районе возникло возгорание в 9-этажном жилом доме в результате вражеской атаки, — сообщили в КГВА.

В полиции Киева уточнили, что среди пострадавших есть люди с ожогами и осколочным ранением.

— Этой ночью враг продолжил атаковать город беспилотниками. В Днепровском районе вражеским БпЛА повреждена девятиэтажка, где произошло возгорание с 1 по 5 этажи, — отметили правоохранители.

По информации полиции, 64-летний мужчина и 57-летняя женщина получили ожоги тела. Их госпитализировали. 23-летняя девушка получила осколочное ранение. Еще пяти гражданам медики оказали помощь без госпитализации.

— На месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного управления, которые документируют последствия вражеской атаки и фиксируют повреждения, — добавили в полиции.

Спасатели также сообщили, что из поврежденной многоэтажки удалось спасти семь человек. Еще семерых передали медикам для оказания помощи.

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Утром 11 сентября во время очередной атаки на Киев в столице прогремели взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны.

По предварительной информации, в Днепровском районе зафиксировали попадание в автозаправочную станцию. Также, по словам мэра столицы, попадание в АЗС произошло в Оболонском районе.

Кроме того, в Оболонском районе обломки БпЛА упали на автомобиль. Также в результате попадания дрона произошло возгорание на нежилой территории.

В результате утренней атаки на Киев известно о четырех пострадавших.

На местах работают оперативные службы.

Что известно о последствиях атаки на Киевщине

В Киевской области ночью 11 сентября под ударом находились два района, сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

В Вышгородском районе повреждены частные дома. Погибла женщина.

В Обуховском районе повреждено ангарное помещение.

10 сентября удары РФ повлекли гибель одного человека и ранения еще двоих.

В Бучанском, Фастовском и Обуховском районах повреждены 17 объектов. Среди них — частные дома, автомобили, складские и производственные помещения, ангар и ветеринарная клиника.

Отдельно сообщалось о пожаре складских помещений в Бучанском районе. В сети уже распространяются видео с места возгорания.

— Чтобы избежать лишних спекуляций и паники: в результате вражеской атаки загорелся склад гражданского назначения. На месте работают спасатели и все необходимые службы. Ситуация контролируемая, — сообщили в области.

В ГСЧС Киевськой области добавили, что во время тушения пожара россияне нанесли повторный удар. Несмотря на опасность, спасатели продолжили работать.

— В настоящее время пожар локализован — распространения огня нет. Работы по ликвидации последствий продолжаются, — отметили спасатели.

Чиновник призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время атак находиться в укрытиях.

— Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего мужчины. Спасибо всем службам, которые без остановки работают над ликвидацией последствий атаки и помогают людям. Берегите себя. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и находитесь в укрытиях, — подчеркнул Ткаченко.

Напомним, в ночь против 8 сентября российские войска в очередной раз массированно атаковали Киев ракетами и ударными беспилотниками, в результате атаки погибли люди.

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