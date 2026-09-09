РФ ударила по 22-этажному дому в Киеве: есть пострадавшие

Российская армия сегодня, 9 сентября, ударила по жилому дому в Дарницком районе Киева. В результате российского удара пострадали шесть человек, в том числе беременная женщина.

О последствиях удара проинформировали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Последствия обстрела Дарницкого района Киева

Обстрел Дарницкого района Киева произошел в среду утром, 9 сентября. Россияне атаковали 22-этажный жилой дом, в результате удара были разрушены конструкции на уровне 11-12-го этажей, на уровне 12-го этажа начался пожар.

Обстрел Дарницкого района 9 сентября 2026 / 6 Фотографий

Пожарные ликвидировали возгорание и спасли 23 человека.

Тем временем в столичной полиции сообщили о документировании последствий очередного обстрела. На месте происшествия в Дарницком районе работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, сотрудники ГСЧС и другие профильные службы.

Сначала сообщалось о четырех людях, пострадавших из-за обстрела, затем количество пострадавших увеличилось до шести.

Напомним, в ночь на 8 сентября российские войска в очередной раз массированно атаковали Киев ракетами и ударными беспилотниками, в результате атаки погибли люди.

Фото: ДСНС

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