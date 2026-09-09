Для тебя Война в Украине

РФ ударила по 22-этажному дому в Киеве: есть пострадавшие

Марина Слизовская, редактор сайта 09 сентября 2026, 11:00 1 мин.
обстрел киев сегодня
Фото ГСЧС/Facebook

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь