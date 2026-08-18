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Когда переводят часы на зимнее время 2026: обещали отменить, но правила не изменились

Ольга Петухова, редактор сайта 18 августа 2026, 14:00 2 мин.
когда переводят часы на зимнее время 2026
Фото Pexels

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