Когда переводят часы на зимнее время 2026: обещали отменить, но правила не изменились

Казалось бы, история с сезонным переводом часов уже должна была завершиться. В июле 2024 года Верховная Рада проголосовала за законопроект №4201, который предусматривает отказ от перехода на летнее время и фактическое закрепление киевского времени без сезонных изменений. На подпись главе государства Зеленскому его направили 21 августа того же года.

Но принятый парламентом документ до сих пор не стал действующим законом, поэтому в 2026 году правила остаются прежними.

Когда переводят часы на зимнее время 2026

В календаре этого года украинцам снова придется сделать знакомую отметку: в последнее воскресенье октября часы нужно будет перевести.

Правовое основание здесь не новое — это постановление Кабинета Министров №509 О порядке исчисления времени на территории Украины от 13 мая 1996 года. Именно оно устанавливает киевское время второго часового пояса и предусматривает сезонную корректировку стрелок.

Согласно действующим правилам осенью часы переводят на час назад в последнее воскресенье октября в 4:00. В 2026 году эта дата приходится на 25 октября.

То есть в ночь с субботы на воскресенье в четыре часа утра стрелки нужно будет перевести на 3:00. Именно так действует нынешняя норма: весной — на час вперед, осенью — на час назад.

И здесь есть важный нюанс. Законопроект №4201 до сих пор остается именно законопроектом, а не действующим законом.

В официальной карточке Верховной Рады он значится как проект Об исчислении времени в Украине; его рассмотрение продолжалось, в частности, после повторного второго чтения в 2024 году.

Поэтому разговоры о том, что Украина уже окончательно отказалась от перевода часов, пока преждевременны.

Юридические нормы меняются гораздо медленнее календаря: пока новые правила не вступили в силу, мы снова будем переводить часы на зимнее (летнее) время.

Читай также, когда впервые перевели часы в Украине: как это было и кому принадлежала идея летнего времени.

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