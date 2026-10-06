Для тебя Война в Украине

Обстрел Запорожья 6 октября: РФ атаковала мост через Днепр, есть пострадавшие

Юлия Хоменко, редактор сайта 06 октября 2026, 10:00 1 мин.
РФ ударила по мосту через Днепр в Запорожье: пять человек пострадали

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