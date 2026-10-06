Обстрел Запорожья 6 октября: РФ атаковала мост через Днепр, есть пострадавшие

Россия утром атаковала Запорожье. В результате удара по мосту через Днепр пострадали пять человек. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семекин.
Обстрел Запорожья: что известно
Во время утренней атаки российские войска ударили по одному из мостов через Днепр. Из-за последствий удара движение по переправе временно перекрыли.
Сначала было известно о двух пострадавших — мужчинах 43 и 54 лет. Они получили легкие травмы, медики госпитализировали их в больницу. Позже стало известно еще о трех пострадавших. Это женщины 24 и 59 лет и 36-летний мужчина.
Двое пострадавших мужчин работают в Красном Кресте. В момент атаки они как раз ехали на работу.
После удара мост временно закрыли для движения. Жителей просят учитывать ограничения и следить за сообщениями местных властей.
Главное фото: Михаил Семекин.
Ранее мы рассказывали о том, приведут ли обстрелы к новой волне выезда украинцев.
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