Для тебе Війна в Україні

Обстріл Запоріжжя 6 жовтня: РФ атакувала міст через Дніпро, є постраждалі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Жовтня 2026, 10:00 1 хв.
РФ вдарила по мосту через Дніпро у Запоріжжі: п’ятеро людей постраждали

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь