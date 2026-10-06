Обстріл Запоріжжя 6 жовтня: РФ атакувала міст через Дніпро, є постраждалі

Росія вранці атакувала Запоріжжя. Внаслідок удару по мосту через Дніпро постраждали п’ятеро людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Обстріл Запоріжжя: що відомо
Під час ранкової атаки російські війська вдарили по одному з мостів через Дніпро. Через наслідки удару рух переправою тимчасово перекрили.
Спочатку було відомо про двох постраждалих — чоловіків 43 та 54 років. Вони дістали легкі травми, медики госпіталізували їх до лікарні. Згодом стало відомо ще про трьох травмованих. Це жінки 24 та 59 років і 36-річний чоловік.
Двоє постраждалих чоловіків працюють у Червоному Хресті. У момент атаки вони саме їхали на роботу.
Після удару міст тимчасово закрили для руху. Мешканців просять враховувати обмеження та стежити за повідомленнями місцевої влади.
Головне фото:Михайло Семікін.
Раніше ми розповідали про те, чи спричинять обстріли нову хвилю виїзду українців.
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