Обстріл Запоріжжя 6 жовтня: РФ атакувала міст через Дніпро, є постраждалі

Росія вранці атакувала Запоріжжя. Внаслідок удару по мосту через Дніпро постраждали п’ятеро людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Обстріл Запоріжжя: що відомо

Під час ранкової атаки російські війська вдарили по одному з мостів через Дніпро. Через наслідки удару рух переправою тимчасово перекрили.

Спочатку було відомо про двох постраждалих — чоловіків 43 та 54 років. Вони дістали легкі травми, медики госпіталізували їх до лікарні. Згодом стало відомо ще про трьох травмованих. Це жінки 24 та 59 років і 36-річний чоловік.

Двоє постраждалих чоловіків працюють у Червоному Хресті. У момент атаки вони саме їхали на роботу.

Після удару міст тимчасово закрили для руху. Мешканців просять враховувати обмеження та стежити за повідомленнями місцевої влади.

Головне фото:Михайло Семікін.

Раніше ми розповідали про те, чи спричинять обстріли нову хвилю виїзду українців.

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