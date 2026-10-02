Для тебе Війна в Україні

Обстріл України: було влучання в Південний міст та багатоповерхівку в Києві, є жертва

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Жовтня 2026, 10:38 3 хв.
Обстріл України 2 жовтня: Росія запустила 108 дронів, у Києві загинула людина
Фото ДСНС/Telegram

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