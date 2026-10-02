Обстріл України: було влучання в Південний міст та багатоповерхівку в Києві, є жертва

У ніч проти 2 жовтня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Росіяни випустили понад сотню дронів різного типу. Вибухи в Україні сьогодні лунали в кількох областях, а найбільші наслідки атаки зафіксували у столиці.

Під ударом, зокрема, опинився Київ, де внаслідок влучання у 25-поверховий житловий будинок загинула людина, ще двоє постраждали. Пошкоджено також Південний міст та об’єкти в Голосіївському районі столиці.

Атака на Київ: що відомо

Уранці 2 жовтня КМВА повідомила, що внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Дарницькому районі загинула одна людина, ще двоє постраждали. У будинок було влучання на рівні верхніх поверхів. На 24-му та 25-му поверхах виникла пожежа.

Як повідомила ДСНС, рятувальники ліквідували займання на площі 120 кв. м. Площа руйнувань становить близько 40 кв. м. Надзвичайники вивели з будинку двох постраждалих і передали їх медикам. Ще шістьох мешканців евакуювали.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблої людини.

Росія атакувала Україну понад сотнею дронів: у Києві загинула людина / 3 Фотографії

О 04:59 2 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Голосіївському районі уламки впали на відкритій території. Внаслідок цього пошкоджено вікна нежитлової будівлі та кілька автомобілів. За його словами, пожежі та постраждалих не було.

О 05:00 міський голова столиці розповів про нове влучання в Південний міст.

Після атаки правоохоронці обмежили рух столичними мостами. Південний міст перекрили повністю, на мосту Метро обмежили рух у напрямку правого берега, а на мосту Патона — у напрямку з правого на лівий берег.

Згодом у КМДА повідомили про відновлення руху автобусів №51, 55, 115 та 118-Д та тролейбусів №№ 43, 50 за їхніми схемами. Однак слід врахувати, що транспорт курсує з відхиленням від графіка.

Обстріл Рівненщини: які наслідки

Про наслідки атаки на Рівненщину повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

За його словами, внаслідок нічного удару пошкоджено цивільне підприємство. Через займання приміщень евакуювали мешканців навколишніх будинків.

— За попередньою інформацією, люди не постраждали, — зазначив Коваль.

Дніпропетровщина: пошкоджені будинки та інфраструктура

Керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що область 20 разів атакували безпілотниками.

— Постраждала людина. Майже 20 разів ворог атакував три райони безпілотниками, — написав він.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджено магазин, об’єкти інфраструктури, багатоквартирні будинки та автосервіс. Постраждав 50-річний чоловік, від госпіталізації він відмовився.

Також пошкодження зафіксували в Зеленодольській громаді Криворізького району. У Синельниківському районі російські війська атакували Петропавлівську громаду.

Вибухи в Україні сьогодні: скільки дронів збила ППО

За даними Повітряних сил ЗСУ, з 18:00 1 жовтня Росія запустила по Україні 108 ударних БпЛА. Серед них були Shahed, зокрема 47 реактивних, Гербера та дрони-імітатори Пародія.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або приглушили 88 ворожих безпілотників. Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 11 локаціях, ще на п’яти — падіння уламків збитих цілей.

Нагадаємо, що удари по Південному мосту в Києві почалися ще 1 жовтня. Тоді після атаки фахівці обстежували споруду, а рух метро та наземного транспорту через міст тимчасово змінювали. Увечері того ж дня сталося ще одне влучання — у дорожнє полотно. За попередніми даними, були пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє покриття та захисне бетонне загородження метрополітену.

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