Для тебе Війна в Україні

Чому затримують бойові виплати: як дізнатися причину та відстояти свої права

Ольга Петухова, редакторка сайту 30 Вересня 2026, 18:30 2 хв.
затримка бойових виплат
Фото Генеральний штаб ЗСУ

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