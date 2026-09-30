Чому затримують бойові виплати: як дізнатися причину та відстояти свої права

Військові в Україні отримують не одну фіксовану виплату. Їхнє грошове забезпечення складається з посадового окладу, виплат за військовим званням, надбавок, доплат, премій та інших передбачених законодавством сум.

Окремо під час воєнного стану військовим можуть нараховувати додаткову винагороду за виконання бойових або спеціальних завдань.

Саме ці додаткові виплати часто називають “бойовими”. Чому затримують бойові виплати і до кого звертатися у разі виникнення проблеми — читай у матеріалі Вікон.

Затримка бойових виплат: які можуть бути причини

Розмір бойових виплат залежить від завдань і умов служби.

За безпосередню участь у бойових діях та виконання бойових завдань передбачена винагорода до 100 тисяч гривень на місяць пропорційно часу участі.

Також існують виплати за інші спеціальні завдання.

Водночас право на таку винагороду має бути підтверджене відповідними документами. І саме на цьому етапі можуть виникати проблеми.

Адвокатка ЮКК Де-Юре Лариса Кісь та адвокатка Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова в інтерв’ю порталу Факти розповіли, чому затримують бойові виплати.

Зокрема, затримка бойових виплат може виникнути, якщо документи були несвоєчасно оформлені або із запізненням передані від командирів до фінансової служби.

Складнощі також виникають, якщо документи були оформлені неналежним чином або їх доводиться відновлювати після бойових дій.

Окрема ситуація — виплати після поранення, коли необхідно правильно підтвердити обставини та період лікування.

Лариса Кісь наголошує: якщо грошове забезпечення або додаткова винагорода нараховані не в повному обсязі через помилку, це є порушенням прав військовослужбовця.

За словами Олени Воронкової, найчастіше проблеми з бойовими виникають саме через документи, які мають підготувати та передати командири підрозділів.

Якщо виплату затримують, насамперед варто з’ясувати причину у командира або фінансової служби військової частини.

Якщо питання не вирішується, можна звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони за номером 1512 або подати звернення до відомства.

Адвокати також радять перевірити, чи правильно оформлені документи, що підтверджують право на додаткову винагороду.

Розмір належного грошового забезпечення можна додатково перевірити за офіційним калькулятором Міністерства оборони.

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