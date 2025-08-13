Затримка зарплати військовим в Україні: чому так відбувається і що потрібно знати

Питання затримки виплат військовим є актуальним та надважливим, особливо під час воєнного стану, коли вони перебувають на передовій.

Читай у матеріалі, чому відбуваються затримки та що у такій ситуації робити.

Чому затримують зарплату військовим: основні причини

В умовах воєнного часу причини зволікань виплат військовим щораз можуть різнитись. Як пишуть Факти ICTV, основними з них є:

бюджетні проблеми: недостатнє фінансування може спричиняти зволікання виплат;

технічні проблеми: можуть бути перебої у роботі платіжних чи бухгалтерських систем;

адміністративні проблеми: зволікання в обробці даних, неналежно сформовані запити на виплату зарплатні;

бойові дії: особливо в районах, де відбуваються активні бойові дії, можлива втрата документів, і потребується багато часу на їх відновлення. Зазвичай це стосується великих грошових виплат — 70-100 тис.

Чому немає зарплати військовим: який допустимий термін затримки

Хоч законодавством прописано, що заробітні плати мають виплачуватись вчасно, запізнення можливі, особливо у період воєнного стану. Точного прописаного терміну затримки виплат військовим немає, проте зволікання понад місяць може розглядатись як порушення.

У разі значних заминок щодо виплат військовослужбовці мають повне право вимагати пояснень від вищого керівництва та ініціювати розгляд питання щодо виплат на рівні вищих органів(командування, Міністерство оборони тощо).

Немає зарплати військовим: який порядок дій у випадку суттєвої затримки

У випадку зволікань виплат понад місяць, військовий може вжити наступних заходів:

Звернення до командира — письмове звернення до командира своєї частини із запитом на пояснення щодо затримки; це слід задокументувати для подальших дій. Документація затримки. Військовий має задокументувати усі документи, що свідчать про несвоєчасну виплату: особисті записи, накази, розпорядження. Звернення до органів суду або фінансів — крайній шлях, але у разі систематичних затримок можна досягнути справедливості.

