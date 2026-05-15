День жалоби в Києві: пошуково-рятувальну операцію завершено, відомо про 24 загиблих

Столиця України оговтується від наслідків однієї з наймасштабніших повітряних атак, здійснених Росією напередодні. У Дарницькому районі завершено пошуково-рятувальну операцію на місці влучання у житловий будинок, яка безперервно тривала понад 28 годин.

За даними Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, рятувальники ДСНС розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованих конструкцій. Унаслідок було підтверджено загибель 24 мешканців будинку, серед яких троє неповнолітніх дівчат віком 12, 15 та 17 років.

День жалоби 15 травня: 24 загиблих, з них — 3 дитини

Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби. Згідно з розпорядженням міської влади, у столиці заборонені будь-які розважальні заходи та музика.

Прапори на всіх комунальних будівлях міста приспущені, аналогічні рекомендації отримали власники будівель державної та приватної форм власності.

Загальна кількість постраждалих у місті перевищила 50 осіб, із них 48 отримали травми різного ступеня тяжкості. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на ранок 15 травня у стаціонарах лікарень перебувають 24 людини, яким надається вся необхідна медична допомога.

Паралельно з роботою медиків та рятувальників, на місці трагедії працювали психологи ДСНС та Нацполіції, які надали консультативну підтримку майже 400 потерпілим та їхнім родичам.

Наразі підрозділи рятувальної служби перейшли до наступного етапу — проведення аварійно-відновлювальних робіт для стабілізації залишків будівлі.

