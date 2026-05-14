Обстріл Києва 14 травня: під завалами багатоповерхівки шукають людей, десятки постраждалих

У ніч на 14 травня 2026 року Росія здійснила одну з найбільших комбінованих атак на Київ та область, застосувавши арсенал балістичних, аеробалістичних та крилатих ракет разом із рекордною кількістю ударних дронів.

Подробиці нічної атаки на столицю та наслідків влучань читай в нашому матеріалі.

Обстріл Києва 14 травня: наслідки нічної атаки РФ

Повітряна тривога в столиці тривала понад 8 годин. Станом на 10:00 ранку відомо про трьох загиблих та 40 постраждалих у Києві. Серед поранених — одномісячне немовля. 31 особа, зокрема одна дитина, наразі госпіталізовані.

Під ударом опинилися майже всі райони столиці. Найважча ситуація зафіксована у Дарницькому, де внаслідок влучання стався обвал конструкцій дев’ятиповерхового житлового будинку. Один під’їзд практично зруйновано.

Рятувальники ДСНС змогли врятувати 10 осіб, проте під завалами виявили тіло 30-річного чоловіка. Аварійно-пошукові роботи тривають.

Інші райони також зазнали суттєвих пошкоджень:

Оболонський район: зафіксовано влучання у 25-поверхову недобудову та триповерхову будівлю бізнес-центру. Уламки пошкодили квартиру на 12-му поверсі житлового будинку, є поранені.

Дніпровський район: відбулося влучання БпЛА у п’ятиповерхівку та пошкодження приватного будинку. На даху іншого житлового будинку виникла пожежа, де постраждала одна особа. Горіли гаражі та припарковані авто.

Шевченківський, Солом’янський та Голосіївський райони: пошкоджено автосалони, СТО, супермаркет та дві АЗС. Зафіксовано численні падіння уламків на проїжджу частину та відкриті території.

Загалом у столиці пошкоджено 11 багатоповерхівок та 27 автомобілів. Київська міська прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Читати на тему Карта повітряних тривог України онлайн: де тривога в Україні зараз За допомогою кількох сайтів можна легко дізнатися інформацію про повітряну тривогу по всій Україні.

Вибухи в Київській області: наслідки обстрілу

Масована атака не оминула і населені пункти області. Як зазначив очільник ОВА Микола Калашник, зранку 14 травня було відомо про 7 постраждалих, серед яких трирічна дитина.

Найбільше руйнувань у Бориспільському районі: пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, підприємство та шість автомобілів. Двох людей (чоловіка та жінку) госпіталізовано з множинними осколковими пораненнями та травмами обличчя.

У Фастівському районі пошкоджено багатоповерховий будинок, двоє жінок дістали поранення та шоковий стан. Також пожежі та руйнування зафіксовані у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ця атака стала продовженням вчорашнього дронового терору. Радіотехнічні війська зафіксували 731 ціль: 56 ракет та 675 безпілотників різних типів. Сили ППО продемонстрували надвисоку ефективність, збивши/подавивши 693 цілі:

12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

29 крилатих ракет Х-101;

652 ударні БпЛА.

Влучання зафіксовані на 24 локаціях, ще на 18 точках зафіксовано падіння уламків збитих цілей. Атака станом на 9:00 ранку все ще триває — у повітряному просторі зафіксовані нові групи дронів.

Масована атака на Україну 13 травня: як все починалось

Обстріл 14 травня став другою хвилею комбінованого тривалого удару, про який ГУР попередило ще напередодні. Атака розпочалася вранці 13 травня з масованих запусків безпілотників, що заходили групами з різних напрямків, досягаючи Закарпаття.

Того дня вибухи лунали у Рівному, Смілі, Хмельницькому, Луцьку та Львові. На Закарпатті ворог поцілив в об’єкт енергетики, що викликало масштабну пожежу.

Президент України Володимир Зеленський, як зазначає BBC, пов’язав час цієї атаки з візитом президента США до Китаю, назвавши дії Росії спробою зіпсувати геополітичний фон за рахунок українських життів.

У цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла – намагається за рахунок українських життів та інфраструктури, — сказав президент України.

Раніше ми писали, як проходила комбінована повітряна атака по Україні — читай в матеріалі попередження про масований обстріл від ГУР.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!