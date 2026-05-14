Сотні українських лікарів у Польщі можуть залишитися без роботи через незнання мови

У Польщі розпочався процес масового анулювання умовних дозволів на медичну практику для іноземних фахівців, зокрема сотень українців.

Головною причиною стало недотримання вимог щодо знання державної мови: з 1 травня 2026 року право на роботу припинили для тих медиків, які не надали сертифікат про володіння польською мовою на рівні не нижче B1.

Майже 150 ліцензій уже анульовано: що загрожує українським лікарям у Польщі

Як заявив президент Вищої медичної ради Лукаш Янковський в інтерв’ю виданню Rzeczpospolita, станом на середину травня дію ліцензій уже припинили для 146 лікарів, які не є громадянами ЄС, і ця цифра може суттєво зрости найближчим часом.

За офіційними даними, зараз у польській системі охорони здоров’я задіяно близько трьох тисяч лікарів з України. Проте приблизно третина з них досі не надала документів, які б підтвердили знання мови. Янковський наголосив, що термін подання мовних сертифікатів був чітко визначений ще два роки тому.

На думку представника Вищої медичної ради, лікарі, які за цей час не змогли опанувати мову на достатньому рівні, становлять реальну загрозу для безпеки пацієнтів, оскільки комунікація є критично важливою частиною медичного процесу.

Якщо хтось не говорить польською, то не повинен працювати в Польщі лікарем,

— підкреслив очільник ради.

Варто зазначити, що українські медики з умовними ліцензіями переважно працюють у польських провінціях, де гостро відчувався брак персоналу і де місцеві фахівці часто відмовлялися від роботи.

Втрата значної кількості українських фахівців може поглибити кадровий дефіцит у регіональних лікарнях.

