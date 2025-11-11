Календар щеплень в Україні 2026: що відомо про нововведення

З 1 січня 2026 року в Україні набуде чинності оновлений Національний календар профілактичних щеплень, затверджений Міністерством охорони здоров’я. Зміни спрямовані на посилення захисту від інфекційних захворювань, зокрема шляхом введення обов’язкової вакцинації проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчаток.

Новий календар щеплень зберігає базові вакцини для дітей, але включає перехід на комбіновані вакцини та коригування схем за віком. У матеріалі — актуальний графік для дітей, ключові зміни та список рекомендованих, але необов’язкових вакцин.

Календар щеплень у 2026 році: обов’язкові вакцини

Календар щеплень передбачає обов’язкові вакцинації від 11 інфекцій, які надаються безоплатно в державних медичних закладах. Вакцини закуповуються за державний кошт і відповідають стандартам ВООЗ. Графік для дітей від народження до 18 років виглядає так:

Від народження (в пологовому будинку): вакцинація проти гепатиту B (перша доза) та БЦЖ (проти туберкульозу).

2 місяці: друга доза проти гепатиту B, перша доза проти дифтерії, кашлюку, правця (АКДС), гемофільної інфекції (ХІБ) та поліомієліту (ІПВ — інактивована вакцина).

4 місяці: друга доза проти АКДС, ХІБ та ІПВ.

6 місяців: третя доза проти гепатиту B, АКДС, ХІБ та ІПВ.

12 місяців: перша доза проти кору, краснухи, паротиту (ККП) та четверта доза проти ХІБ.

18 місяців: ревакцинація проти АКДС та ІПВ.

6 років: ревакцинація проти кору, краснухи, паротиту (ККП) та дифтерії, правця (АДП).

12–13 рр. (для дівчат): обов’язкова однократна вакцинація проти ВПЛ.

14 років: ревакцинація проти дифтерії, правця (АДП).

16 років та дорослі: ревакцинація проти дифтерії, правця кожне десятиріччя.

Календар щеплень 2026: основні зміни

Як зазначають у МОЗ, оновлений календар щеплень включає:

Вакцинація проти ВПЛ: з 1 січня 2026 року вводиться обов’язкова однократна вакцинація для дівчаток 12–13 рр. Це допоможе запобігти раку шийки матки та іншим захворюванням, спричиненим вірусом. Вакцина 9-валентна, закуповується державою.

Перехід на комбіновані вакцини; повний перехід на інактивовану поліовакцину (ІПВ) для всіх доз, що підвищить безпеку та ефективність.

Зміни схем за віком: Коригування інтервалів для деяких щеплень, аби оптимізувати імунний захист і зменшити кількість візитів до лікаря.

Ці зміни узгоджені з рекомендаціями ВООЗ і спрямовані на боротьбу з інфекціями, які становлять загрозу для населення.

Календар профілактичних щеплень 2026: рекомендовані, але необов’язкові вакцини

Окрім обов’язкового календаря, МОЗ рекомендує додаткові щеплення для посилення захисту. Вони не безоплатні, але доступні в аптеках чи клініках:

Проти вітряної віспи (вітрянки): Рекомендується дітям від 12 місяців, дві дози з інтервалом 6 тижнів. Запобігає ускладненням, таким як пневмонія чи енцефаліт.

Проти менінгококової інфекції: Для дітей 2 місяців і більше, особливо в групах ризику (дитсадки, школи). Захищає від менінгіту та сепсису.

Проти ротавірусної інфекції: Для немовлят старше 6 тижнів, три дози. Запобігає тяжкій діареї.

Проти пневмококової інфекції: для дітей старше 2 місяців, захищає від пневмонії, менінгіту.

Проти гепатиту A: Для дітей віком 12 місяців і більше, дві дози.

Проти ВПЛ (для інших груп): Рекомендується хлопцям та дівчатам віком 9 років і більше, не обмежується 12–13 роками для дівчат.

Батькам радять консультуватися з лікарем для вибору додаткових вакцин залежно від способу життя та здоров’я дитини.

