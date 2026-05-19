День сімейного лікаря 2026: традиції, теплі привітання та історія свята

19 травня в Україні відзначають День сімейного лікаря! Це лікарі, які надають первинну медичну допомогу людям із різними скаргами. Саме вони стають тими, до кого спершу приходять по допомогу і пораду! На плечі сімейних лікарів лягають і огляди, і вакцинація, і консультації.

Розповідаємо більше про День сімейного лікаря і ділимося найщирішими привітаннями, аби ти міг (могла) ними поділитися зі своїм лікарем.

Цікаво, що в усьому світі 19 травня теж відзначають Всесвітній день сімейного лікаря (World Family Doctor Day), а ще — Міжнародний день боротьби з гепатитом і Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишківника.

День сімейного лікаря започаткували у 2017 році. Тож це свято відносно нове. Його вигадали у Кабінеті міністрів України, спираючись на міжнародне свято. Тепер, щороку 19 травня, ми вшановуємо і українських лікарів.

Свято підкреслює важливість сімейних лікарів — професіоналів, які стоять на варті первинної допомоги, і стежать за здоров’ям усієї сім’ї. Важливу роль вони відіграють для дітей та людей старшого віку. У ці періоди лікарі стають мало не членами родини!

З нагоди свята не зайвим буде подбати про своє здоров’я і записатися на щорічний огляд. Аби прийти святково і подарувати лікарю емоції, не забудь про привітання з Днем сімейного лікаря! Саме такі ми для тебе і підготували.

День сімейного лікаря 2026: красиві привітання своїми словами

Якщо тобі дуже хочеться привітати свого сімейного лікаря та подякувати за його роботу, ми зібрали кращі привітання у прозі та віршах З днем сімейного лікаря!

Дорога (ім’я)! Ви мій найкращий лікар, який завжди точно знає, чим мені допомогти! Від щирого серця вітаю вас з професійним святом! Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії і вдячних пацієнтів! Дякую за вашу роботу!

Вітаю з Днем сімейного лікаря! Ваша робота вкрай важлива і потрібна, а таких професіоналів як ви, ще потрібно пошукати! Нехай ваша благородна робота завжди приносить задоволення та вдячність людей!

З Днем сімейного лікаря! Дякую, що в мене нічого не болить і я завжди маю до кого звернутися! Ваша компетентність і доброта створюють відчуття впевненості та спокою. Дякую, що ви є!

Шановні колеги, сімейні лікарі! Вітаю вас із професійним святом! Бажаю, аби кожен і кожна завжди мали міцне здоров’я, слушну пораду під боком, підтримку та турботу! Дякую за вашу плідну і якісну роботу!

Сімейний лікар — друг родини,

Надія, захист та опора.

В здоров’ї кожної людини

Є часточка його суворої роботи.

Ви лікуєте серцем і душею,

І знання Ваші — просто золоті.

З професійним святом Вас вітаємо,

І бажаємо щастя у житті!

Ваші руки — золоті,

Серце — сповнене турботи.

Ви завжди на висоті

У нелегкій своїй роботі.

