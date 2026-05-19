Чоловік відкрив вогонь, а потім зачинився у квартирі: що відомо про стрілянину в Києві

Побутова сварка на столичному Лівобережжі ледь не завершилася трагедією. У Деснянському районі місцевий житель відкрив вогонь під час з’ясування стосунків із компанією знайомих, після чого забарикадувався у власному помешканні.

Конфлікт зі стріляниною в Деснянському районі: з чого все почалося

За інформацією правоохоронців, словесний конфлікт дуже швидко перейшов у збройну фазу. Чоловік дістав зброю та здійснив два постріли. Зрозумівши масштаб наслідків, стрілок втік з вулиці до своєї квартири, зачинився зсередини та відмовлявся йти на контакт.

На місце події негайно стягнули оперативні наряди поліції та бійців спецпризначення. Територію оточили, аби убезпечити перехожих.

За попередньою інформацією, місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли, після чого зачинився в квартирі. Потерпілих внаслідок події немає, — зазначили у пресслужбі Головного управління Нацполіції у місті Києві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом стрілянини

Наразі спецоперація завершена, порушник перебуває в кайданках, а в його будинку та на місці конфлікту працюють слідчо-оперативні групи.

Проти затриманого вже розпочато кримінальне провадження. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. Тепер за таку імпульсивну поведінку киянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Головне фото: поліція Києва.

