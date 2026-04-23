Фінал Кубка України з футболу 2026: коли і де дивитися головний матч сезону

Фінал Кубка України сезону 2025-2026 стане протистоянням київського Динамо Київ та сенсаційного дебютанта — команди Чернігів.

Вирішальний матч відбудеться 20 травня на стадіоні Арена Львів.

Номінальним господарем стане Чернігів.

Обидві команди пройшли непростий шлях до фіналу: кияни впевнено розгромили Буковину у півфіналі.

А Чернігів став сенсацією турніру, коли здолав Металіст 1925 у серії пенальті.

Динамо зараз виступає в Українській Прем’єр-лізі — це найвищий дивізіон українського футболу. Після більшої частини сезону команда на 5-му місці. Це означає, що кияни — серед сильних клубів країни та претендують на єврокубки.

Чернігів грає у Першій лігзі України, де команда займає близько 12-ї позиції, тобто знаходиться у нижній частині таблиці й не веде боротьбу за підвищення в класі. Саме тому вихід Чернігова у фінал Кубка став великою несподіванкою.

Варто зазначити, що такі випадки потрапляння у фінал рідкісні: раніше лише Інгулець доходив до фіналу з Першої ліги.

Наразі чинним володарем Кубка є Шахтар Донецьк, який минулого сезону переміг Динамо у серії пенальті. Тож для киян майбутній фінал — це шанс повернути трофей, а для Чернігова — можливість увійти в історію українського футболу.

Фінальний матч Кубка України сезону 2025/26 планують провести на стадіоні Арена Львів. Організатори хочуть збільшити кількість глядачів на трибунах до максимально можливого рівня.

Очікується, що на вирішальну гру допустять приблизно 5 тисяч уболівальників, що суттєво більше, ніж зараз дозволено на звичайних матчах чемпіонату.

Для порівняння, під час ігор Українська Прем’єр-ліга на цьому стадіоні, діяло обмеження — не більше 2420 глядачів.

На момент зараз офіційна вартість квитків саме на фінал 2026 року ще не оголошена. Але за попередні роки можна орієнтуватися на такі ціни: приблизно від 700 до 1000 грн на фінал 2025 року.

Трансляції Кубка України традиційно показують:

телеканали групи Суспільне

спортивні платформи ведуть онлайн-трансляції.

