Футбол УПЛ 2026: що нас чекає в 17-му турі — повний календар

У п’ятницю, 20 лютого 2026, відновлю свій сезон в Українська Прем’єр-ліга — стартує 17-й тур, який відкриває весняну частину чемпіонату 2026 року.

Про календар найближчих матчів 17 туру — читай у матеріалі.

Календар матчів 17-го туру 2026 УПЛ

Після зимової перерви команди знову змагатимуься за медалі, єврокубкові місця та збереження прописки в еліті українського футболу.

Нинішній сезон УПЛ обіцяє бути напруженим: одразу кілька клубів поведуть боротьбу за вищі місця у таблиці, конкуренція висока, а інтрига зберігається практично в кожному матчі.

Футбол УПЛ: розклад-таблиця матчів 17 туру

Тур розпочнеться поєдинком, у якому Верес прийматиме Полтаву.

Того ж дня в Києві відбудеться принципова зустріч: Динамо зіграє проти Руху. Для киян це важлива нагода зміцнити позиції в чемпіонських перегонах, тоді як львів’яни прагнуть закріпитися в зоні єврокубків.

У суботу, 21 лютого, сенсаційний зимовий чемпіон ЛНЗ має шанс виправдати свої амбіції у матчі з Епіцентром, а Кривбас поміряється силами з Металістом 1925.

Обидві зустрічі можуть суттєво вплинути на розташування команд у турнірній таблиці.

У неділю Полісся зіграє з Колосом, а Шахтар зійдеться з Карпатами.

Завершиться тур у понеділок: Олександрія прийматиме Оболонь, а Зоря вийде на поле з Кудрівкою.

В цілому весняна частина УПЛ обіцяє бути напруженою та щедрою на несподіванки.

Матчі УПЛ можна дивитися через сервіс MEGOGO, де доступний канал UPL TV у складі пакета.

