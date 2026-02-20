Футбол УПЛ 2026: що нас чекає в 17-му турі — повний календар

У п’ятницю, 20 лютого 2026, відновлю свій сезон в Українська Прем’єр-ліга — стартує 17-й тур, який відкриває весняну частину чемпіонату 2026 року.
Про календар найближчих матчів 17 туру — читай у матеріалі.
Календар матчів 17-го туру 2026 УПЛ
Після зимової перерви команди знову змагатимуься за медалі, єврокубкові місця та збереження прописки в еліті українського футболу.
Нинішній сезон УПЛ обіцяє бути напруженим: одразу кілька клубів поведуть боротьбу за вищі місця у таблиці, конкуренція висока, а інтрига зберігається практично в кожному матчі.
Футбол УПЛ: розклад-таблиця матчів 17 туру
Тур розпочнеться поєдинком, у якому Верес прийматиме Полтаву.
Того ж дня в Києві відбудеться принципова зустріч: Динамо зіграє проти Руху. Для киян це важлива нагода зміцнити позиції в чемпіонських перегонах, тоді як львів’яни прагнуть закріпитися в зоні єврокубків.
У суботу, 21 лютого, сенсаційний зимовий чемпіон ЛНЗ має шанс виправдати свої амбіції у матчі з Епіцентром, а Кривбас поміряється силами з Металістом 1925.
Обидві зустрічі можуть суттєво вплинути на розташування команд у турнірній таблиці.
У неділю Полісся зіграє з Колосом, а Шахтар зійдеться з Карпатами.
Завершиться тур у понеділок: Олександрія прийматиме Оболонь, а Зоря вийде на поле з Кудрівкою.
В цілому весняна частина УПЛ обіцяє бути напруженою та щедрою на несподіванки.
