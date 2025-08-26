Для тебе Новини

Відбір на ЧС-2026: оприлюднено склад гравців збірної України з футболу

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 26 Серпня 2025, 17:30
відбір на чс 2026
Фото Pixabay

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь