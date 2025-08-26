Відбір на ЧС-2026: оприлюднено склад гравців збірної України з футболу

Головний тренер збірної України з футболу оприлюднив склад футболістів, які гратимуть у відбору до Чемпіонату світу 2026 року. Читай у матеріали про неочікувані рішення керівництва.

Відбір на ЧС-2026: склад команди

У вересні вже почнуться матчі між командами-претендентами на світову першість. Наша збірна потрапила у кваліфікаційну групу D, у якій претендуватимуть на путівку на турнір Франція, Ісландія та Азербайджан.

До основної заявки команди Сергій Ребров викликав 25 футболістів:

Воротарі: Андрій Лунін, Дмитро Різник, Анатолій Трубін;

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Тарас Михавко, Олександр Сваток, Віталій Миколенко;

Півзахисники: Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк, Олександр Зінченко, Єгор Ярмолюк, Іван Калюжний, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Зубков;

Нападники: Роман Яремчук, Владислав Ванат, Артем Довбик.

Слід зазначити, що ще шестеро гравців перебувають у резервному списку команди на відбір ЧС-2026: воротар Георгій Бущан, захисники Богдан Михайліченко та Євген Чеберко, півзахисники Олександр Піхальонок, Володимир Бражко та Назар Волошин.

Зауважимо, що у відбір на ЧС-2026 вперше потрапили два гравці молодіжки, а саме Тарас Михавко та Олег Очеретько.

Важливо усвідомлювати, що у низки топових гравців збірної України майже не було практики протягом літа. І якщо окремі представники вже встигли зіграти декілька матчів через початок сезону, то легіонери мали обмежену кількість ігор або через пізній старт сезону.

Відбір на ЧС-2026 року: розклад матчів

5 вересня о 21:45. Україна — Франція;

9 вересня о 19:00. Азербайджан — Україна;

10 жовтня о 21:45. Ісландія — Україна;

13 жовтня о 21:45. Україна — Азербайджан;

13 листопада о 21:45. Франція — Україна;

16 листопада о 19:00. Україна — Ісландія.

