Отбор на ЧМ-2026: обнародован состав игроков сборной Украины по футболу

Главный тренер сборной Украины по футболу обнародовал состав футболистов, которые будут играть в отборе к Чемпионату мира 2026 года. Читай в материалы о неожиданных решениях руководства.

Отбор на ЧМ-2026: состав команды

В сентябре уже начнутся матчи между командами-претендентами на мировое первенство. Наша сборная попала в квалификационную группу D, в которой будут претендовать на путевку на турнир Франция, Исландия и Азербайджан.

Читать по теме Илья Забарный подписал контракт с ПСЖ: детали трансфера украинского футболиста Спортсмен стал вторым самым дорогим украинцем в истории футбола.

В основную заявку команды Сергей Ребров вызвал 25 футболистов:

Вратари: Андрей Лунин, Дмитрий Потрошитель, Анатолий Трубин;

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Александр Тимчик, Илья Забарный, Тарас Михавко, Александр Сваток, Виталий Миколенко;

Полузащитники: Георгий Судаков, Артём Бондаренко, Александр Назаренко, Алексей Гуцуляк, Александр Зинченко, Егор Ярмолюк, Иван Калюжный, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Зубков;

Нападающие: Роман Яремчук, Владислав Ванат, Артем Довбик.

Следует отметить, что еще шесть игроков находятся в резервном списке команды на отбор ЧМ-2026: вратарь Георгий Бущан, защитники Богдан Михайличенко и Евгений Чеберко, полузащитники Александр Пихаленок, Владимир Бражко и Назар Волошин.

Заметим, что в отбор на ЧМ-2026 впервые попали два игрока молодежки, а именно Тарас Михавко и Олег Очеретько.

Важно отдавать себе отчет, что у ряда топовых игроков сборной Украины почти не было практики в течение лета. И если отдельные представители уже успели сыграть несколько матчей из-за начала сезона, то у легионеров было ограниченное количество игр или из-за позднего старта сезона.

Отбор на ЧМ-2026: расписание матчей

5 сентября в 21.45. Украина — Франция;

9 сентября в 19.00. Азербайджан — Украина;

10 октября в 21.45. Исландия — Украина;

13 октября в 21.45. Украина – Азербайджан;

13 ноября в 21.45. Франция — Украина;

16 ноября в 19.00. Украина – Исландия.

Читай в материале о прохождении Чемпионата мира 2026 года и о грандиозном событии в истории футбола.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!