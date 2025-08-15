Де пройде чемпіонат світу з футболу 2026 і чи бере участь у ньому Україна: все про майбутню грандіозну подію спорту

Чемпіонат світу з футболу у 2026 Фото Pexels У вболівальників жовто-блакитних ще кипить кров і вирують пристрасті навколо європейського чемпіонату з футболу, а вже на горизонті, як новий високий орієнтир і щаслива нагода — чергова грандіозна спортивна подія. Вона обіцяє вихор почуттів та захопливу гру — мова про чемпіонат світу з футболу 2026.Усе про чемпіонат світу з футболу 2026 та участь українців у ньому — у нашому матеріалі. Футбольний чемпіонат світу 2026 — що це Чемпіонат світу з футболу — головна міжнародна футбольна подія, яка відбувається раз на чотири роки. Вона збирає найкращі чоловічі національні збірні з усього світу. Розпорядником та засновником мундіалю є керівний орган світового футболу — ФІФА. Відбірні ігри до турніру тривають протягом трьох років, і найкращі команди отримують путівки до фінальних змагань. Чемпіонат світу з футболу вважається одним із найпопулярніших спортивних видовищ: приміром, матчі попереднього, 2022 року, подивилася величезна аудиторія — чотири мільярди вболівальників. Кубок світу за результатами передостаннього чемпіонату — в руках легендарної збірної Аргентини. Чемпіонат світу з футболу 2026: хто прийматиме У 2026 році футбольні збірні на чемпіонаті світу прийматиме Північна Америка. Матчі проходитимуть одразу у Сполучених Штатах Америки, Канаді та Мексиці. До чемпіонату готують спортивні арени у 16 містах: у Канаді: у Торонто та Ванкувері; у Мексиці: у Гвадалахара, Мехіко та Монтерреї; у США: в Атланті, Бостоні, Далласі, Х’юстоні, Канзасі, Лос-Анджелесі, Маямі, Нью-Йорку, Філадельфії, Сан-Франциско та Сієтлі. Наступний Кубок світу вже вважають унікальним, аже вперше у ньому братимуть участь одразу 48 команд, хоча раніше їх було усього 32. За право провести фінальний матч ігор сперечалися одразу три найкращі американські стадіони: у Нью-Йорку, Далласі та Лос-Анджелесі. Переміг Нью-Йорк. Спортивне дійство відбудеться в передмісті мегаполіса на суперсучасній арені MetLife, яка вміщує понад вісімдесят тисяч вболівальників. Наразі організатори вже визначилися і з точною датою проведення: чемпіонат світу з футболу 2026 триватиме з 11 червня по 19 липня. Коли відбір на чемпіонат світу з футболу 2026 Відбір на чемпіонат світу проходитиме в кілька етапів. Усі 48 команд, які братимуть участь у змаганнях, будуть розбиті жеребкуванням на 12 груп по чотири команди. У плей-офф потраплятимуть по дві найкращі з кожної групи, і ще вісім збірних, які наберуть найбільшу кількість очок. Україна також має усі права вибороти собі путівку на чемпіонат світу 2026: європейський відбір розпочнеться навесні 2025 року і триватиме цілий рік. Кваліфікаційні ігри проходитимуть у два етапи: 1 раунд: в ньому беруть участь 12 груп, в кожній з яких по 4 команди, які набиратимуть очки в іграх між собою. Переможці груп напряму їдуть на чемпіонат; 2 раунд: стикові мінітурніри, які розпочнуться у березні 2026 року. За їхніми результатами путівки отримають 4 команди з 16, які будуть визнані переможцями. В цих іграх братимуть участь 12 збірних, які отримають другі місця у першому раунді кваліфікаційних ігор. А також чотири переможці груп Ліги націй УЄФА (матчів європейських команд). Читати на тему Календар матчів збірної України з футболу 2025: занотуй, щоб не пропустити жодного ефіру Календар матчів збірної України з футболу на 2025 рік. Чи буде Україна брати участь у чемпіонаті світу з футболу 2026 Україна планує взяти участь у Кубку світу, і вже отримала своє місце у відбірковому етапі ігор. 8 лютого 2024 року в Парижі пройшла церемонія жеребкування Ліги націй – 2024/2025. За її результатами Україна потрапила до другого кошика Ліги й отримала по одному супернику з першого, третього та четвертого кошиків. Кошик 1: Австрія, Чехія, Англія, Уельс Кошик 2: Фінляндія, Україна, Ісландія, Норвегія Кошик 3: Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія Кошик 4: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан Наші футболісти зіграють відбіркові турніри з Чехією, Албанією та Грузією. Раніше ми розповідали про п’ять найбільш недооцінених футболістів з початку століття. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Спорт, Україна, Футбол Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter