Прокладай маршрут завчасно: де у Києві перекрили вулиці після атаки РФ

У звʼязку з обстрілом Києва 10 липня рух окремих маршрутів тимчасово змінений, розповіли КМДА та перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Зміни руху транспорту у Києві 10 липня

Тимчасово змінено рух маршрут таких видів громадського транспорту:

станція метро Берестейська — в напрямку вулиці Чорнобильської пошкоджена контактна мережа. Тролейбуси №№ 4, 5, 7 курсують до станції метро Нивки;

курсують до станції метро Нивки; вулиця Січових Стрільців — на перетині з вулицею Вʼячеслава Чорновола пошкоджена контактна мережа. Тролейбуси №№ 6, 18, 33 курсують до станції метро Почайна, № 16 — до вулиці Оранжерейної. Рух тролейбусів №№ 19, 35 до вулиць Олени Теліги, Вадима Гетьмана та Чоколівського бульвару — далі за власними маршрутами;

курсують до станції метро Почайна, — до вулиці Оранжерейної. Рух тролейбусів до вулиць Олени Теліги, Вадима Гетьмана та Чоколівського бульвару — далі за власними маршрутами; вулиця Академіка Заболотного, 142 — пошкоджений вантажний автомобіль. Рух тролейбусів № 11 організовано до Кібернетичного центру.

Також тимчасово затримуються:

станція метро Лукʼянівська — затримка руху тролейбусів №№ 23, 28, 31 . Поліція перекрила рух;

. Поліція перекрила рух; вулиця Миколи Василенка — в напрямку проспекту Відрадного пошкоджена контактна мережа. Затримка руху трамваїв № 15.

За інформацією від Олексія Білошицького, рух також перекрили на таких вулицях:

вулицею Волноваською (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела);

вулицею Козелецькою (від перехрестя з вулицею Миколи Василенка);

вулицею Січових Стрільців (від перехрестя з вулицею Студентською до перехрестя з вулицею Миколи Пимоненка);

вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського);

вулицею Олекси Тихого (від перехрестя з провулком Чугуївським до перехрестя з вулицею Грушецькою).

Зазначимо, що після атак ворога повітря у Києві може бути забрудненим. Перевір якість повітря у своєму районі в карті забрудненості.

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