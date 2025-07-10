Прокладай маршрут завчасно: де у Києві перекрили вулиці після атаки РФ

У звʼязку з обстрілом Києва 10 липня рух окремих маршрутів тимчасово змінений, розповіли КМДА та перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Зміни руху транспорту у Києві 10 липня
Тимчасово змінено рух маршрут таких видів громадського транспорту:
- станція метро Берестейська — в напрямку вулиці Чорнобильської пошкоджена контактна мережа. Тролейбуси №№ 4, 5, 7 курсують до станції метро Нивки;
- вулиця Січових Стрільців — на перетині з вулицею Вʼячеслава Чорновола пошкоджена контактна мережа. Тролейбуси №№ 6, 18, 33 курсують до станції метро Почайна, № 16 — до вулиці Оранжерейної. Рух тролейбусів №№ 19, 35 до вулиць Олени Теліги, Вадима Гетьмана та Чоколівського бульвару — далі за власними маршрутами;
- вулиця Академіка Заболотного, 142 — пошкоджений вантажний автомобіль. Рух тролейбусів № 11 організовано до Кібернетичного центру.
Також тимчасово затримуються:
- станція метро Лукʼянівська — затримка руху тролейбусів №№ 23, 28, 31. Поліція перекрила рух;
- вулиця Миколи Василенка — в напрямку проспекту Відрадного пошкоджена контактна мережа. Затримка руху трамваїв № 15.
За інформацією від Олексія Білошицького, рух також перекрили на таких вулицях:
- вулицею Волноваською (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела);
- вулицею Козелецькою (від перехрестя з вулицею Миколи Василенка);
- вулицею Січових Стрільців (від перехрестя з вулицею Студентською до перехрестя з вулицею Миколи Пимоненка);
- вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського);
- вулицею Олекси Тихого (від перехрестя з провулком Чугуївським до перехрестя з вулицею Грушецькою).
Зазначимо, що після атак ворога повітря у Києві може бути забрудненим. Перевір якість повітря у своєму районі в карті забрудненості.
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