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Прокладай маршрут завчасно: де у Києві перекрили вулиці після атаки РФ

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 10 Липня 2025, 08:25 2 хв.
Фото до: У Києві змінили рух окремих маршрутів транспорту у зв'язку з атакою РФ
Фото Unsplash

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