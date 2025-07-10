Ніч гулу й полум’я: Київ під атакою дронів та ракет, є загиблі й поранені (ОНОВЛЕНО)

У ніч на 10 липня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники й балістичні ракети. У столиці було чути серію гучних вибухів, у кількох районах виникли пожежі, зафіксовані значні руйнування, є постраждалі.
Новини Києва 10 липня: що відомо про атаку
Оновлено 11 липня (08:30): Тимур Ткаченко написав, що кількість постраждалих зросла до 28 осіб. Серед них вже двоє дітей.
Оновлено (17:50): очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що кількість поранених зросла до 25 осіб.
Оновлено (15:40): ДСНС України повідомляє, що кількість постраждалих від атаки РФ зросла до 22 осіб.
Оновлено (08:30): у Подільському районі загинули дві жінки: 68-річна мешканка і 22-річна дівчина-капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену, повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
У восьми районах постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура.
Перші повідомлення про атаку з’явилися близько 2:28 — Повітряні сили повідомили про наближення “швидкісних цілей” до столиці. Вибухи лунали в різних частинах міста.
О 6:11 стало відомо про 2 загиблих. Внаслідок атаки станом на 7:55 постраждали 16 людей, повідомив Віталій Кличко.
-
За словами мера Віталія Кличка, 9 людей було госпіталізовано.
-
Влучання зафіксовано у Шевченківському, Дарницькому, Солом’янському, Голосіївському та Подільському районах.
-
Пошкоджено житлові будинки, офіси, склади, автомобілі.
Протягом кількох годин кількість потерпілих зростала — від 3 до 13 осіб. У багатьох районах спалахнули пожежі, які ліквідують рятувальники.
Вибухи в Києві сьогодні: фото
Фото: Суспільне Новини/Іван Антипенко
У Шевченківському районі вже розгорнуто гуманітарні штаби для допомоги постраждалим.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як оформити статус дитина війни 2025.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!