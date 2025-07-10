У ніч на 10 липня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники й балістичні ракети. У столиці було чути серію гучних вибухів, у кількох районах виникли пожежі, зафіксовані значні руйнування, є постраждалі.

Новини Києва 10 липня: що відомо про атаку

Оновлено 11 липня (08:30): Тимур Ткаченко написав, що кількість постраждалих зросла до 28 осіб. Серед них вже двоє дітей.

Оновлено (17:50): очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що кількість поранених зросла до 25 осіб.

Оновлено (15:40): ДСНС України повідомляє, що кількість постраждалих від атаки РФ зросла до 22 осіб.

Оновлено (08:30): у Подільському районі загинули дві жінки: 68-річна мешканка і 22-річна дівчина-капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену, повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

У восьми районах постраждала житлова, медична, освітня, торгівельна, транспортна інфраструктура.

Перші повідомлення про атаку з’явилися близько 2:28 — Повітряні сили повідомили про наближення “швидкісних цілей” до столиці. Вибухи лунали в різних частинах міста.

О 6:11 стало відомо про 2 загиблих. Внаслідок атаки станом на 7:55 постраждали 16 людей, повідомив Віталій Кличко.

За словами мера Віталія Кличка, 9 людей було госпіталізовано.

Влучання зафіксовано у Шевченківському, Дарницькому, Солом’янському, Голосіївському та Подільському районах.

Пошкоджено житлові будинки, офіси, склади, автомобілі.

Протягом кількох годин кількість потерпілих зростала — від 3 до 13 осіб. У багатьох районах спалахнули пожежі, які ліквідують рятувальники.

Вибухи в Києві сьогодні: фото

Ніч гулу й полум’я: Київ під атакою дронів та ракет, є загиблі й поранені (ОНОВЛЕНО) / 15 Фотографій

Фото: Суспільне Новини/Іван Антипенко

У Шевченківському районі вже розгорнуто гуманітарні штаби для допомоги постраждалим.

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