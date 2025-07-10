Для тебе Війна в Україні

Ніч гулу й полум’я: Київ під атакою дронів та ракет, є загиблі й поранені (ОНОВЛЕНО)

Ірина Скосар, випускова редакторка сайту 10 Липня 2025, 15:15 2 хв.
Фото до: Масована нічна атака на Київ: дрони, ракети, загиблі й десятки постраждалих

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