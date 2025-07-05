4 липня Росія атакувала Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Обстріл триває з вечора 3 липня. В місті палають масштабні пожежі, фіксують перші наслідки ударів.

Оновлено 5 липня (10:31) До двох зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня. Сьогодні в столичній лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані. Тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора в пошкодженій нежитловій будівлі в Святошинському районі міста, — повідомив Віталій Кличко.

Оновлено (14:20): ДСНС України повідомили, що рятувальники знайшли загиблого під час розбору завалів у Святошинському районі. Поранених наразі 26 осіб.

Оновлено (09:35): очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на ранок відомо про понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

Оновлено (07:20): як повідомив міський голова Віталій Кличко, внаслідок вибухів у Києві 19 людей постраждали, 14 з них — у лікарнях.

Оновлено (3:10): на чотирьох локаціях в Шевченківському, Соломʼянському, Голосіївському районах зафіксовано падіння частин БпЛА поблизу житлових будинків, написав Тимур Ткаченко.

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Київ у вогні: поранені, дим і гар у столиці — наслідки нічної атаки (ОНОВЛЕНО) / 12 Фотографій

Міський голова Віталій Кличко повідомив про виклики медиків у Шевченківський, Соломʼянський, Дарницький райони.

Вибухи в Києві: ситуація в місті та наслідки атаки

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що за ніч на 4 липня ворог випусти 550 засобів, більшість з них — Шахеди. Знешкодити вдалося 478 цілей.

За словами Тимура Ткаченка, це була одна з найбільших комбінованих атак. Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 20 локацій. Найбільше постраждав Соломʼянський район.

Солом’янський район

У районі виникло декілька пожеж. Всі локації — житлові будинки, уточнив голова КМВА Тимур Ткаченко. Сталося займання на даху приватного будинку. Медики відправилися на допомогу.

Як пізніше повідомили в ДСНС України, внаслідок атаки частково зруйнована п’ятиповерхівка. Також горіла покрівля семиповерхівки. Крім того, горіли склади, територія СТО та гаражний кооператив.

Святошинський район

Виникла пожежа у дворі 14-поверхового житлового будинку. Також загорілися автомобілі. Досі триває гасіння у нежитлових будівлях.

Шевченківський район

Ворожі дрони атакували незаселену восьмиповерхівку. Через це частково зруйнований перший поверх.

Дарницький район

У Дарницькому районі уламки ворожого дрону впали на відкритій території, без пожежі та детонації.

Голосіївський район

У Голосіївському районі внаслідок атаки поранено чоловіка, повідомляє КМВА.

Інформація щодо постраждалих по всіх районах ще уточнюється.

Як розповіла кореспондентка КИЇВ24, від влучання дронів в будинок в одному з районів столиці вигоріли кілька квартир. Власник дивом лишився живим, бо сховався у ванній кімнаті.

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Якість повітря у Києві зараз

Якість повітря у Києві після атаки значно погіршилася. Про це повідомляють мешканці столиці у соцмережах. Вони також діляться фото та відео, на яких видно дим у місті. До речі, на Вікнах є онлайн-карта, на якій можна перевірити якість повітря у столиці та безпосередньо у своєму районі.

Найгірша ситуація у центрі Києва та в районі столичного Печерська.

Київ у вогні: поранені, дим і гар у столиці — наслідки нічної атаки (ОНОВЛЕНО) / 3 Фотографії

Інформація доповнюється…

Нагадаємо, що для знищення Шахедів у ППО створять підрозділи дронів-перехоплювачів.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

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