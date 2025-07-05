Для тебе Війна в Україні

Київ у вогні: поранені, дим і гар у столиці — наслідки нічної атаки (ОНОВЛЕНО)

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 05 Липня 2025, 10:45
Київ вибухи

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