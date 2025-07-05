4 липня Росія атакувала Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Обстріл триває з вечора 3 липня. В місті палають масштабні пожежі, фіксують перші наслідки ударів. Оновлено 5 липня (10:31) До двох зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ 4 липня. Сьогодні в столичній лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані. Тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора в пошкодженій нежитловій будівлі в Святошинському районі міста, — повідомив Віталій Кличко. Оновлено (14:20): ДСНС України повідомили, що рятувальники знайшли загиблого під час розбору завалів у Святошинському районі. Поранених наразі 26 осіб.Оновлено (09:35): очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на ранок відомо про понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка. Оновлено (07:20): як повідомив міський голова Віталій Кличко, внаслідок вибухів у Києві 19 людей постраждали, 14 з них — у лікарнях. Оновлено (3:10): на чотирьох локаціях в Шевченківському, Соломʼянському, Голосіївському районах зафіксовано падіння частин БпЛА поблизу житлових будинків, написав Тимур Ткаченко. Київ вибухи сьогодні: перші фото Київ у вогні: поранені, дим і гар у столиці — наслідки нічної атаки (ОНОВЛЕНО) / 12 Фотографій Міський голова Віталій Кличко повідомив про виклики медиків у Шевченківський, Соломʼянський, Дарницький райони. Вибухи в Києві: ситуація в місті та наслідки атаки Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що за ніч на 4 липня ворог випусти 550 засобів, більшість з них — Шахеди. Знешкодити вдалося 478 цілей. За словами Тимура Ткаченка, це була одна з найбільших комбінованих атак. Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 20 локацій. Найбільше постраждав Соломʼянський район. Солом’янський район У районі виникло декілька пожеж. Всі локації — житлові будинки, уточнив голова КМВА Тимур Ткаченко. Сталося займання на даху приватного будинку. Медики відправилися на допомогу. Як пізніше повідомили в ДСНС України, внаслідок атаки частково зруйнована п’ятиповерхівка. Також горіла покрівля семиповерхівки. Крім того, горіли склади, територія СТО та гаражний кооператив. Святошинський район Виникла пожежа у дворі 14-поверхового житлового будинку. Також загорілися автомобілі. Досі триває гасіння у нежитлових будівлях. Шевченківський район Ворожі дрони атакували незаселену восьмиповерхівку. Через це частково зруйнований перший поверх. Дарницький район У Дарницькому районі уламки ворожого дрону впали на відкритій території, без пожежі та детонації. Голосіївський район У Голосіївському районі внаслідок атаки поранено чоловіка, повідомляє КМВА. Інформація щодо постраждалих по всіх районах ще уточнюється. Як розповіла кореспондентка КИЇВ24, від влучання дронів в будинок в одному з районів столиці вигоріли кілька квартир. Власник дивом лишився живим, бо сховався у ванній кімнаті. Читати на тему Місто стало червоно-чорним… Обстріл Києва очима Ліберових Фотографи Костянтин та Влада Ліберови розповіли про важку ніч у столиці. Якість повітря у Києві зараз Якість повітря у Києві після атаки значно погіршилася. Про це повідомляють мешканці столиці у соцмережах. Вони також діляться фото та відео, на яких видно дим у місті. До речі, на Вікнах є онлайн-карта, на якій можна перевірити якість повітря у столиці та безпосередньо у своєму районі. Найгірша ситуація у центрі Києва та в районі столичного Печерська. Київ у вогні: поранені, дим і гар у столиці — наслідки нічної атаки (ОНОВЛЕНО) / 3 Фотографії Інформація доповнюється… Нагадаємо, що для знищення Шахедів у ППО створять підрозділи дронів-перехоплювачів. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Київ Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter