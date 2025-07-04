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Місто стало червоно-чорним… Обстріл Києва очима Ліберових

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 04 Липня 2025, 10:25
Місто стало червоно-чорним… Обстріл Києва очима Ліберових
Фото Getty Images

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