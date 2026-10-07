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Як порівнювати вживану техніку по картці товару: на що звернути увагу

Марина Слизовська, редакторка сайту 07 Жовтня 2026, 14:36 3 хв.
Картка товару в магазині б/у техніки
Фото Pexels

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