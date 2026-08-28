Стиль життя

Чи можна прати килимок для миші: як правильно його почистити

Юлія Хоменко, редакторка сайту 28 Серпня 2026, 18:00 5 хв.
Чи можна прати килимок для миші: що буде з ним після машинного прання
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь