Чи можна прати кросівки в машинці та як це правильно робити: основні лайфхаки

Кросівки — досить популярне взуття, яке використовують скрізь: у спортзалі, для щоденної прогулянки або для пробіжки, для походу в гори чи ліс. Але надати їм гарного вигляду, наприклад, після тривалого тренування досить складно.

Тому багато хто взуття пере у пральній машинці. Чи можна прати кросівки в машинці й що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Чи можна прати кросівки в машинці: правила підготовки

Багато з тих, хто прав кросівки у пральній машинці, залишалися незадоволеними результатом. Іноді бувають ситуації, коли через неправильну температуру вони й зовсім розклеювалися. Тому важливо дотримуватися деяких правил, які не допустять такої ситуації.

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Вивчи етикетку. Потрібно обов’язково прочитати інструкції з догляду, надані виробником. Деякі виробники кросівок наголошують на спеціальних рекомендаціях, на які слід зважити, щоб пральна машина не пошкодила взуття. Наприклад, для шкіряних або замшевих кросівок прання в машинці може бути заборонено, а для синтетичної пари буде потрібний спеціальний режим і найнижча можлива температура. Витягни шнурки та устілки. Їх слід випрати окремо, оскільки часто вони вимагають більш ретельного догляду. Очисть підошву від бруду. Це важливе правило, якого багато хто не дотримується. Видали бруд і невеликі камінці, які могли прилипнути до підошви, щоб пральна машинка не пошкодилася в процесі прання. Очистити підошву можна за допомогою щітки або губки з шорсткою поверхнею. Для цього можна також використовувати стару зубну щітку. Оброби сильні забруднення. Нанеси невелику кількість м’якого мийного засобу або спеціального засобу для видалення плям і акуратно потри чистою щіткою або губкою. Залиш мийний засіб на плямі на кілька хвилин, щоб він увібрався. Пральна машина в процесі прання та полоскання видалить залишки засобу.

Як випрати кросівки в пральній машині

в окремій місткості приготуй розчин (воду змішай з кількома краплями мийного засобу);

помісти взуття у воду та залиш на пів години;

якщо вода брудна, то приготуй новий розчин і знову помісти у нього кросівки;

візьми губку і вимий всі елементи взуття;

сполосни кросівки у чистій воді;

дістань взуття, витри сухою ганчіркою і залиш сушитися.

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