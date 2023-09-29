Чи можна прати кросівки в машинці та як це правильно робити: основні лайфхаки

Кросівки — досить популярне взуття, яке використовують скрізь: у спортзалі, для щоденної прогулянки або для пробіжки, для походу в гори чи ліс. Але надати їм гарного вигляду, наприклад, після тривалого тренування досить складно.
Тому багато хто взуття пере у пральній машинці. Чи можна прати кросівки в машинці й що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Багато з тих, хто прав кросівки у пральній машинці, залишалися незадоволеними результатом. Іноді бувають ситуації, коли через неправильну температуру вони й зовсім розклеювалися. Тому важливо дотримуватися деяких правил, які не допустять такої ситуації.
Раніше ми розповідали, як відіпрати білі шкарпетки в домашніх умовах.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.