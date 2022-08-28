Як відіпрати траву з одягу та взуття — дієві методи, які збережуть твої речі після пікніка

На пікніки та посиденьки з друзями на природі люди зазвичай одягають комфортні, але гарненькі речі. І ось після веселощів та приємних емоцій вдома ми помічаємо плями від трави.
Це може звучати як вирок для одягу, та не варто робити поспішні висновки. Ось кілька перевірених способів, щоб відіпрати траву з білого, кольорового одягу, джинсів та кросівок.
Не думай, що відбілювач завжди підходить для прання білих тканин. Адже його агресивний склад може залишити по собі жовту чи ще світлішу пляму, а то й взагалі зіпсувати саму структуру одягу, утворивши дірку чи “сітку”.
На щастя, є альтернатива відбілювачу — перекис водню 3%. Щоб позбутись плями, виконай ці прості кроки:
Утім зауваж, що видаляти плями від трави перекисом водню можна лише на білому одязі. Інакше аптечний препарат зіпсує колір тканини.
Після забруднення одягу варто одразу його випрати, поки пігмент не вбереться у тканину. Найдешевшим “пральним порошком” є звичайна харчова сіль.
Такий спосіб прання ідеально підійде для кольорової тканини, адже сіль не освітлює та не руйнує тканину.
Якщо пляма застаріла, то доведеться повторити цю процедуру кілька разів.
Джинси, звісно, найчастіше забруднюються травою, землею та піском. Адже саме їх люди одягають на пікніки та активності на свіжому повітрі.
Допомогти відіпрати траву з джинсів можуть оцет і сода:
Допомогти позбутись плям трави на кросівках може зубна паста. Якщо взуття біле, то краще взяти пасту з відбілюючим ефектом. А якщо кросівки кольорові, то обери звичайну пасту.
Ось і все. За аналогічною схемою можна використовувати соду, сіль, а також розчин лимонної кислоти у пропорції 1:3 з гарячою водою.
Білі шкарпетки, як правило, забруднюються вже після першого використання, а вичистити їх буває нелегко. Читай, як відіпрати білі шкарпетки. Ми зібрали прості способи в домашніх умовах.
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