Як відіпрати траву з одягу та взуття — дієві методи, які збережуть твої речі після пікніка

На пікніки та посиденьки з друзями на природі люди зазвичай одягають комфортні, але гарненькі речі. І ось після веселощів та приємних емоцій вдома ми помічаємо плями від трави.

Це може звучати як вирок для одягу, та не варто робити поспішні висновки. Ось кілька перевірених способів, щоб відіпрати траву з білого, кольорового одягу, джинсів та кросівок.

Як відіпрати траву з білого одягу

Не думай, що відбілювач завжди підходить для прання білих тканин. Адже його агресивний склад може залишити по собі жовту чи ще світлішу пляму, а то й взагалі зіпсувати саму структуру одягу, утворивши дірку чи “сітку”.

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На щастя, є альтернатива відбілювачу — перекис водню 3%. Щоб позбутись плями, виконай ці прості кроки:

Додай до перекису водню кілька крапель нашатирного спирту. Змочи ватний диск рідиною та обережно оброби ним пляму від країв до центру. Залиш одяг на 15-20 хвилин. Промий пляму водою.

Утім зауваж, що видаляти плями від трави перекисом водню можна лише на білому одязі. Інакше аптечний препарат зіпсує колір тканини.

Як відіпрати траву з кольорового одягу

Після забруднення одягу варто одразу його випрати, поки пігмент не вбереться у тканину. Найдешевшим “пральним порошком” є звичайна харчова сіль.

Розчини в склянці теплої води 2 ст.л. кухонної солі. Проціди розчин або зачекай кілька хвилин, щоб сірі грудочки бруду осіли на дно склянки. Змочи в розчині ватний диск та оброби ним забруднене місце. Залиш одяг на дві-три години. У цей час періодично змочуй розчином пляму, щоб вона не висихала. Випери річ, як зазвичай.

Такий спосіб прання ідеально підійде для кольорової тканини, адже сіль не освітлює та не руйнує тканину.

Якщо пляма застаріла, то доведеться повторити цю процедуру кілька разів.

Як відіпрати траву з джинсів

Джинси, звісно, найчастіше забруднюються травою, землею та піском. Адже саме їх люди одягають на пікніки та активності на свіжому повітрі.

Допомогти відіпрати траву з джинсів можуть оцет і сода:

Трошки намочи пляму водою. Зверху посип її харчовою содою. Після цього полий оцтом. Коли відбудеться хімічна реакція, то зачекай кілька хвилин. Промий джинси холодною водою.

Як відмити траву з кросівок

Допомогти позбутись плям трави на кросівках може зубна паста. Якщо взуття біле, то краще взяти пасту з відбілюючим ефектом. А якщо кросівки кольорові, то обери звичайну пасту.

Намочи забруднене місце водою. Нанеси зубну пасту на пляму та потри кросівки щіткою протягом кількох хвилин. Після видалення плями протри взуття вологою, а потім сухою ганчіркою.

Ось і все. За аналогічною схемою можна використовувати соду, сіль, а також розчин лимонної кислоти у пропорції 1:3 з гарячою водою.

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