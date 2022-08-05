Не потрібно викидати улюблену річ! Прості способи, як прибрати жуйку з одягу

Жуйка допомагає нам освіжити дихання, підтримувати здоров’я зубів і навіть боротися зі стресом. Але також вона може зіпсувати наші речі. Буває так, що людина вступить у жуйку або вона потрапить їй на одяг. Не варто засмучуватися і думати, що річ зіпсована назавжди. Ми розповімо, як прибрати жуйку з одягу.

Найкращі способи прибрати жуйку з тканини

Як видалити жуйку холодом

Допомогти усунути жувальну гумку з одягу може холодна температура. Можна покласти річ у пакет та відправити на кілька годин у морозильну камеру.

Тоді жуйка замерзне і легко відклеїться від тканини. Відокремлювати жуйку потрібно лопаткою або ножем, а потім випрати річ у машинці або вручну.

Як прибрати жуйку за допомогою тепла

У цьому способі все навпаки. Допоможе прибрати жувальну гумку окріп.

Потрібно залити річ у мисці окропом і почекати кілька хвилин, щоб тканина добре намокла. Далі акуратно, щоб не отримати опік, очистити жуйку ножем. І знову не забудь випрати одяг.

Як видалити жуйку оцтом

Оцет допомагає багато в чому. Він прибирає неприємний запах у холодильнику, допомагає боротися з паразитами в будинку, робити закрутки, а також може очистити одяг від жувальної гумки.

Потрібно закип’ятити 100 мл оцту. Далі губкою нанести рідину на жуйку і жорсткою стороною терти. Далі знову намочити та потерти. Робити так, поки вся жуйка не відстане від тканини. Далі добре випрати одяг з ополіскувачем, щоб усунути запах оцту.

Як видалити жуйку праскою

Ти вже знаєш, що висока температура може очистити тканину від жуйки. Якщо ти не хочеш нагрівати воду, можна спробувати прибрати жуйку з одягу праскою. Для цього треба нагріти пристрій та пропрасувати жуйку, але через дуже щільний папір. Коли вона нагріється прибрати її ножем.

Будь акуратним(-ою), адже якщо праска торкнеться жуйки, вона до неї прилипне і буде складно очистити пристрій. Потім треба випрати річ.

Як видалити жуйку спиртом

Медичний спирт є, напевно, у кожній домашній аптечці. Він не зіпсує колір одягу, що є величезним плюсом. Достатньо намочити жуйку спиртом за допомогою губки, почекати поки спирт убереться і терти. Можна допомогти собі прибрати жуйку ножем, не забудь випрати річ.

Як прибрати жуйку рідиною для зняття лаку

Признавайся, пробував(-ла) щось очищати рідиною для зняття лаку з поверхні, наприклад, сліди від пасти. Добре допомагає, чи не так? Ця хімічна рідина допоможе прибрати й жуйку з одягу. Намочи ватний диск рідиною, притули до жуйки й почекай кілька хвилин.

Далі прибери жувальну гумку ножем. Але будь акуратним(-ою), адже ацетон може зіпсувати делікатну тканину, особливо ангорську вовну.

Дбайливого догляду та очищення потребують не тільки наші речі, а коштовні прикраси. Раніше ми розповідали, як очистити срібло в домашніх умовах.

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