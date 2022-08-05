Не нужно выбрасывать любимую вещь! Простые способы, как убрать жвачку с одежды

Жвачка помогает нам освежить дыхание, поддерживать здоровье зубов и даже бороться со стрессом. Но также, она может испортить наши вещи. Бывает так, что человек вступит в жвачку или она попадет ему на одежду. Не стоит расстраиваться и думать, что вещь испорчена навсегда. Мы расскажем, как убрать жвачку с одежды.

Лучшие способы убрать жвачку с ткани

Как удалить жвачку холодом

Помочь убрать жевательную резинку с одежды может холодная температура. Можно положить вещь в пакет и отправить на несколько часов в морозильную камеру.

Тогда жвачка замерзнет и легко отклеится от ткани. Отделять жвачку нужно лопаткой или ножом, а потом постирать вещь в машинке или вручную.

Как убрать жвачку с помощью тепла

В этом способе все наоборот. Поможет убрать жевательную резинку с одежды кипяток.

Нужно залить вещь в миске кипятком и подождать пару минут, чтобы ткань хорошо намокла. Далее аккуратно, чтобы не получить ожег, очистить жвачку ножом. И снова не забудь постирать одежду.

Как удалить жвачку уксусом

Уксус помогает во многом. Он убирает неприятный запах в холодильнике, помогает бороться с паразитами в доме, делать консервации, а также может очистить одежду от жевательной резинки.

Надо вскипятить 100 мл уксуса. Далее губкой нанести жидкость на жвачку и жесткой стороной тереть. Далее опять намочить и потереть. Делать так, пока вся жвачка не отстанет от ткани. Далее хорошо постирать весте с ополаскивателем, чтобы устранить запах уксуса.

Как удалить жвачку утюгом

Ты уже знаешь, что высокая температура может очистить ткань от ткани жвачки. Если ты не хочешь нагревать воду, можно попробовать убрать жвачку с одежды утюгом. Для этого надо нагреть прибор и прогладить жвачку, но через очень плотную бумагу. Когда она нагреется убрать ее ножом.

Будь аккуратен(-а) ведь если утюг коснется жвачки напрямую, она к нему прилипнет и будет сложно очистить прибор. Потом все также постирать вещь.

Как удалить жвачку спиртом

Медицинский спирт есть, наверное, в каждой домашней аптечке. Он не испортит цвет одежды, что является большим плюсом. Достаточно намочить жвачку спиртом с помощью губки, подождать пока спирт впитается и тереть. Можно помочь себе убрать жвачку ножом. Потом — постирать вещь.

Как убрать жвачку жидкостью для снятия лака

Признавайся, пробовал(-а) что-то очищать жидкостью для снятия лака с поверхности, например, следы от пасты. Хорошо помогает, не так ли? Эта химическая жидкость поможет убрать и жвачку с одежды. Намочи ватный диск жидкостью, прислони к жвачке и подожди пару минут.

Далее убери жевательную резинку ножом. Но будь аккуратен(-а), ведь ацетон может испортить деликатную ткань, особенно ангорскую шерсть.

Заботливого ухода и очищения нуждаются не только в наших вещах, но и в драгоценных украшениях. Раньше мы рассказывали, как очистить серебро в домашних условиях.

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