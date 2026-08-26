Скорее всего тебе знакома проблема потемнения украшений со временем. Мы расскажем, как очистить серебро в домашних условиях легко и просто.

Почти все девушки любят украшения, а серебряные изделия придают образу нежности и утончённости. Но со временем, после покупки, серебряное украшение начинает темнеть, его вид уже не столь привлекательный. Впрочем, паниковать не стоит. Потемневшее серебро можно почистить в домашних условиях, и мы расскажем, как это сделать.

Почему серебро темнеет

Для начала давай разберёмся, почему серебро темнеет. Некоторых этот процесс может насторожить, ведь люди думают, что им подсунули подделку. Но нет, настоящее серебро темнеет из-за внешних раздражителей, неправильного ухода и хранения.

Также главным врагом серебра является сероводород. Под воздействием серы и ее оксидов серебряные изделия покрываются тонкой чернеющей пленкой. Но избежать влияния сероводорода на изделия невозможно, он есть практически везде, даже в воздухе (благодаря выхлопным газам и выбросам).

Второй причиной потемнения серебра является низкое качество металла. Но не стоит забывать и о том, что серебро самой высокой пробы 925 также со временем темнеет.

Третьим фактором, что влияет на потемнение металла, является повышенное потоотделение человека, уходовая косметика, бытовые моющие средства.

Появление черноты на серебре — это естественный процесс. Просто нужно знать, как очистить драгоценный метал.

Как почистить серебро от черноты в домашних условиях

Как почистить серебро фольгой и содой в домашних условиях

Этот способ является самым популярным и действенным. Все, что нужно — вода, сода и фольга. Далее следует выполнить простые шаги:

в кипяченую воду добавь 2 ст. л. соды;

опусти полоску алюминиевой фольги;

оставь в ней серебро на 15-20 минут;

после прополощи серебро под краном и хорошо вытри.

В результате реакции серебра со щелочным раствором почернение исчезает, и украшения приобретают прежний блеск и сияние.

Но следует помнить — чистить серебро сухой содой нельзя, ведь на украшении могут остаться мелкие царапины.

Как почистить серебро при помощи нашатырного спирта

Помочь почистить серебро от черноты может нашатырный спирт. Аммиачный раствор мягко очищает почернения, грязь и жир, не травмируя поверхность серебряного предмета.

Все, что нужно — это добавить в воду немного нашатырного спирта и поместить в него украшения. Ждем полчаса и промываем их.

Как почистить серебро с помощью уксуса в домашних условиях

Если ты хочешь почистить серебро дома, но у тебя нет нашатырного спирта, можно использовать уксус.

Просто оставь предметы из серебра в 6% или 9% уксусном растворе на два часа.

Если это не помогло, можно усилить действие, немного подогрев уксус. Но не забудь хорошенько промыть украшения.

Как почистить серебро лимонной кислотой

Если ты не знаешь, чем еще можно почистить серебро, то для этого подойдет лимонная кислота.

В сотейник налей поллитра воды и высыпь 100 г лимонной кислоты, доведи раствор до кипения и помести украшения. Держи около 15 минут и не забудь потом промыть.

Как почистить серебро солью в домашних условиях

Если у тебя нет всего вышеперечисленного, поможет почистить серебро и обыкновенная соль.

Надо сделать солевой раствор: на один стакан воды — 1 ч. л. соли.

Далее нужно прокипятить украшения в течение 10-15 минут.

Как почистить серебро при помощи зубной пасты

Зубную пасту можно найти в любом доме. Чтобы почистить серебро, надо нанести небольшое количество пасты на тряпочку или щетку и чистить украшения. Но не забывай, что щетка может оставить мелкие царапины, поэтому будь аккуратным(-ой).

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