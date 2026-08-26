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Илон Маск получил одну из самых высоких наград Украины

Марина Слизовская 26 августа 2026, 14:00 2 мин.
Илон Маск орден Свободы
Фото Getty Images

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