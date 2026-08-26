Илон Маск получил одну из самых высоких наград Украины

Президент Владимир Зеленский сегодня, 26 августа, наградил американского предпринимателя и инженера, руководителя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска орденом Свободы.
Об этом говорится в Указе президента №835/2026.
Илон Маск награжден орденом Свободы
Глава Украины Владимир Зеленский в среду, 26 августа, наградил Илона Маска орденом Свободы “за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки”.
Напомним, что Илон Маск публично поддержал Украину после полномасштабного нападения России и обеспечил оперативную поставку сервисов спутниковой системы Starlink на украинскую территорию.
Однако уже в ноябре 2023 года предприниматель заявил, что Украине нужно договариваться с Россией во избежание новых смертей.
В этом году Украина совместно с компанией SpaceX ввела систему верификации Starlink, чтобы заблокировать неавторизованные устройства, нелегально использующиеся российскими военными. Как отмечало Министерство обороны Украины, блокирование Starlink в российской армии сказалось на возможностях окупантов на фронте и интенсивности штурмов.
Что такое орден Свободы
Орден Свободы является одной из самых высоких государственных наград Украины. Эта награда была утверждена указом президента №460/2008.
Отметим, что орденом Свободы награждают украинцев, иностранцев и лиц без гражданства “за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развития демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина”.
По состоянию на 26 августа 2026 года орденом Свободы наградили 98 человек, в том числе 14 – посмертно. Первым кавалером ордена Свободы стал король Швеции Карл XVI Густаф в сентябре 2008 года.
Ранее мы рассказывали о том, как в Украине пользуются интернетом Starlink от Илона Маска.
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