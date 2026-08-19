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Федоров о коррупции, выборах в Украине и власти — экс-министр озвучил свою позицию

Ольга Петухова, редактор сайта 19 августа 2026, 13:00 5 мин.
заявление федорова про выборы

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