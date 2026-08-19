Федоров о коррупции, выборах в Украине и власти — экс-министр озвучил свою позицию

18 августа 2026 года бывший министр обороны Украины Михаил Федоров выступил с большим видеообращением к украинцам.

В нем он говорил о коррупции, проблемах государственного управления и необходимости искать возможность для проведения выборов даже в условиях затяжной войны.

Федоров о коррупции и принципах работы государственных институтов

Обращение Федорова появилось после его отставки с должности министра обороны и на фоне акций в его поддержку.

18 августа президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду кандидатуру Евгения Хмары на должность главы Минобороны. Хмара был временно исполняющим обязанности министра после отставки Федорова.

Поэтому заявление экс-министра фактически вышло за рамки дискуссии о его возвращении в Министерство обороны.

Он заговорил о более широких вопросах: демократия, по его мнению, должна работать даже в условиях затяжной войны, а власть должна оставаться подотчетной гражданам.

Видеообращение Михаил Федоров опубликовал на своем YouTube-канале.

В своем видеообращении Федоров заявил, что ситуация, когда главным критерием для назначения человека становится не его профессионализм или результат, а лояльность к системе, является опасной.

“Власть должна означать ответственность. Если ты получил полномочия, отвечай за результат. Если ты получил бюджет, покажи, что было сделано. Если ты получил должность, объясни, каких результатов ты достиг”.

Мы должны говорить и о коррупции, — заявил Федоров. Не потому, что это популярное слово. А потому, что во время войны коррупция приобретает совершенно другое значение.

“В мирное время украденные деньги означают худшую дорогу, больницу или школу. Во время войны украденные деньги могут означать дрон, который не купили, боеприпас, который не доехал, систему РЭБ, которой не было, машину, которая не эвакуировала раненого, технологию, которую можно было запустить в производство, но не запустили. Поэтому коррупция во время войны — это не просто финансовая проблема. Это вопрос нашей способности выжить и победить. Каждая гривна, которая должна была работать на оборону, должна работать на оборону. Не на частный карман, не на политическое влияние, не на поддержание чьих-то схем, не на сохранение чьей-то должности”.

При этом в обращении он не назвал конкретных чиновников, которых обвиняет в коррупции. Его слова о системных проблемах прозвучали лишь как политическая оценка.

Что заявил Федоров о выборах в Украине

Федоров акцентировал внимание на необходимости изменений в государстве. По его словам, Украина столкнулась с проблемами, которые выходят далеко за рамки отдельных кадровых решений. Он заявил:

“Мы должны ответить на фундаментальный вопрос: как должно функционировать государство, если война продолжается годами?”

По словам Федорова, демократия не должна быть “роскошью мирного времени”, а украинцы не должны оказаться в ситуации, когда Россия фактически будет определять, когда они смогут выбирать свою власть.

“Россия хочет не просто забрать нашу землю. Она хочет доказать, что украинская модель свободы не работает. Именно поэтому Украина должна доказать обратное. Украина может одновременно воевать и оставаться демократией”.

Однако экс-министр объективно оценил ситуацию и признал, что провести выборы во время войны чрезвычайно сложно.

“Мы воюем именно потому, что хотим остаться свободным европейским государством. Поэтому мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс… Это сложно. Нужно обеспечить право голоса военных, миллионов украинцев за рубежом, людей в прифронтовых регионах”.

Что ответили на заявление Федорова в Офисе президента

Официального ответа Владимира Зеленского на заявление Федорова не было. Однако в Офисе президента отреагировали на призыв экс-министра относительно выборов. По информации LIGA.net, их собеседник в ОП заявил, что никто не выступает против выборов как таковых, однако ключевой проблемой являются условия безопасности.

“Пусть проводит между баллистиками, что тут скажешь. Никто никогда не был против выборов, но избирательный процесс — это больше, чем придумать, как голосовать”.

По словам представителя ОП президента, российские Шахеды и баллистика “к сожалению, отвечают на этот вопрос за нас”.

Сейчас во время действия военного положения проведение выборов в Украине запрещено законом. Статья 19 Закона Украины О правовом режиме военного положения прямо запрещает проведение выборов президента, Верховной Рады и органов местного самоуправления во время военного положения.

Как политологи оценивают заявление Федорова

Политолог Владимир Фесенко считает, что заявление Михаила Федорова об обсуждении выборов может свидетельствовать о его переходе в оппозицию.

Фесенко акцентирует, что Федоров критикует не только отдельных должностных лиц, но и общую модель принятия решений во власти. А это, по его мнению, может быть подготовкой к будущей политической карьере.

“Задача-максимум — кардинально развернуть внутриполитический процесс через идею выборов во время войны. На данный момент большинство украинцев против выборов во время войны. Но есть ощутимая тенденция уменьшения количества противников выборов во время войны. И сейчас против выборов во время войны выступает чуть больше половины украинцев. Выступление Федорова может изменить эту пропорцию. Может существенно увеличиться количество сторонников выборов во время войны”.

Какой рейтинг у Михаила Федорова

По результатам опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 5–6 августа 2026 года, Михаилу Федорову доверяли 58% опрошенных, 17% выразили недоверие.

Его поддержка существенно выросла за несколько недель: до середины июля, еще до начала протестов в его поддержку, уровень доверия составлял 35%, а во второй половине июля поднялся до 65–68%.

Показательны и потенциальные президентские рейтинги. Федоров занимает третью позицию после Владимира Зеленского (25,2%) и Валерия Залужного (16,7%).

Далее идут Кирилл Буданов с 7,9% и Петр Порошенко с 5,6%. Опрос проводился методом CATI среди 1000 респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,1%.

При этом эти цифры не означают, что Федоров намерен баллотироваться: в своем обращении он этого не заявлял.

Главное фото: скриншот из видеообращения Михаила Федорова.

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