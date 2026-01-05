Почти 60% украинцев готовы провести выборы после подписания мирного соглашения — КМИС

По результатам исследования Киевского международного института социологии (КМИС), общественные настроения по проведению выборов в Украине остаются неординарными — детали в нашем материале.

Проведение выборов в Украине: детали опроса

Согласно данным опроса, 59% респондентов настаивают на том, что выборы должны пройти только после полной победы или подписания официального мира. Несмотря на то, что данная группа остается доминантной, аналитики отмечают тенденцию к снижению этого показателя: еще в сентябре 2025 года такую ​​позицию поддерживали 63% опрошенных.

Наиболее заметным изменением стала динамика отношения к выборам в случае замораживания конфликта. 23% украинцев готовы поддержать проведение выборов, если будет достигнуто прекращение огня и Украина получит надежные международные гарантии безопасности. В 2025 году этот показатель вырос почти в три раза: с 9% в марте до нынешних 23%.

Это свидетельствует, что часть общества начинает рассматривать вариант политического обновления еще до окончательного юридического завершения войны, но при физической безопасности избирателей.

Идея проведения голосования “здесь и сейчас”, несмотря на продолжение активной фазы войны, не находит поддержки у украинцев — только 10% опрошенных считают необходимым проводить выборы до момента прекращения огня. Этот показатель остается стабильным (в сентябре он составлял 11%), что подчеркивает понимание гражданами рисков безопасности и организационных волеизъявлений на фоне ежедневных обстрелов.

Раньше мы писали, сколько украинцев готовы терпеть войну до последнего — читай в материале детали опроса КМИС.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!