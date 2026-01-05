Дозвілля Опитування

Майже 60% українців готові провести вибори після підписання мирної угоди — КМІС

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 05 Січня 2026, 14:00 2 хв.
вибори в україні
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь