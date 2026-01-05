Майже 60% українців готові провести вибори після підписання мирної угоди — КМІС

За результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), суспільні настрої в Україні щодо проведення виборів залишаються неординарними — деталі в нашому матеріалі.

Проведення виборів в Україні: деталі опитування

Згідно з даними опитування, 59% респондентів наполягають на тому, що вибори мають відбутися лише після повної перемоги або підписання офіційного миру. Попри те, що ця група залишається домінантною, аналітики відзначають тенденцію до зниження цього показника: ще у вересні 2025 року таку позицію підтримували 63% опитаних.

Найбільш помітною зміною стала динаміка ставлення до виборів у разі заморожування конфлікту. 23% українців готові підтримати проведення виборів, якщо буде досягнуто припинення вогню та Україна отримає надійні міжнародні гарантії безпеки. Протягом 2025 року цей показник зріс майже втричі: з 9% у березні до нинішніх 23%.

Це свідчить про те, що частина суспільства починає розглядати варіант політичного оновлення ще до остаточного юридичного завершення війни, але за умови фізичної безпеки виборців.

Ідея проведення голосування “тут і зараз”, попри продовження активної фази війни, не знаходить підтримки в українців — лише 10% опитаних вважають за необхідне проводити вибори до моменту припинення вогню. Цей показник залишається стабільним (у вересні він складав 11%), що підкреслює розуміння громадянами безпекових та організаційних ризиків волевиявлення на фоні щоденних обстрілів.

Раніше ми писали, скільки українців готові терпіти війну до останнього — читай у матеріалі деталі опитування КМІС.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!