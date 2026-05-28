Звернення до Трампа та Конгресу: Зеленський надіслав США листа щодо нестачі ППО

Президент України Володимир Зеленський підготував та спрямував одночасне офіційне звернення до Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та американського Конгресу.

Направлення цього листа підтвердив радник Президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, деталізувавши, що документ містить чітке попередження про поглиблення критичного дефіциту засобів протиповітряної та протиракетної оборони в Україні.

Глава держави надіслав США листа про критичну нестачу ППО

Необхідність екстреного залучення американського керівництва зумовлена різким загостренням безпекової ситуації та нагальною потребою діяти максимально оперативно й результативно на тлі виснаження українських арсеналів ППО.

У своєму зверненні Володимир Зеленський наголосив, що в питанні відбиття звичайних ракетних ударів Україна спирається на широку коаліцію європейських союзників, проте захист українського неба від балістичних загроз майже виключно залежить від рішень Сполучених Штатів.

Київ висловлює глибоке занепокоєння через те, що нинішні темпи та обсяги постачання озброєння в межах програми PURL, яка дозволяє країнам НАТО фінансувати закупівлі американської зброї для потреб ЗСУ, більше не відповідають реальним масштабам щоденних загроз.

Від імені українського народу він звернувся до американських інституцій із проханням не припиняти оборонну підтримку та екстрено допомогти із забезпеченням життєво важливих засобів протидії російському терору, зокрема зенітними ракетами Patriot PAC-3 та додатковими протиракетними системами, здатними перехоплювати балістику.

На переконання українського лідера, лише надійний та потужний захист неба змусить Москву відмовитися від ракетного тиску, оскільки поки Росія покладається на удари, її інтерес до дипломатичного врегулювання конфлікту є несправжнім.

Росія запустила балістичні ракети середньої дальності Орєшнік – одна влучила в Київській області, інша, за повідомленнями, впала на тимчасово окупованій території Донецької області України, — написав президент.

Окремим чинником для активізації прямих переговорів із Вашингтоном стала зміна глобального інформаційного та політичного порядку денного, де значна частина світової уваги наразі прикута до збройного конфлікту в Ірані.

Українська сторона акцентує увагу на тому, що війну в Європі, яка триває вже пʼятий рік на повномасштабному рівні, необхідно зупинити, а зробити це можливо лише за умови демонстрації достатньої рішучості та надання гідних безпекових гарантій.

Ситуація ускладнюється тим, що Кремль продовжує поєднувати військову ескалацію на фронті з прямими публічними погрозами мирному населенню.

Зокрема, російське військове командування оголосило про плани проведення чергового раунду масових далекобійних ударів по Києву, цинічно назвавши майбутні атаки на столицю відповіддю на український удар в окупованій Луганській області.

