РФ під час обстрілу 24 травня пошкодила півтори сотні об’єктів в Україні — Свириденко

У ніч 24 травня Російська Федерація завдала однієї з наймасованіших комбінованих атак, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети проти мирних міст і сіл України.

Головний удар припав на столичний регіон та Черкаську область, спричинивши масштабні руйнування цивільної, адміністративної та унікальної культурної інфраструктури.

Удар по Київщині та Черкащині: пошкоджено 150 об’єктів, є загиблі та десятки поранених

Загалом по країні пошкоджено півтори сотні об’єктів, серед яких 63 житлові будинки, дві освітні установи, лікарня та вісім адміністративних споруд.

Рятувальні, комунальні та правоохоронні служби працювали в безперервному режимі для ліквідації наслідків пожеж та руйнувань. Унаслідок ворожого нападу в Україні загинули чотири людини, а кількість поранених наблизилася до 100 осіб.

Столиця України зазнала серйозних пошкоджень цивільної забудови на 49 локаціях у різних районах, де постраждали 87 мешканців, зокрема троє неповнолітніх.

У Шевченківському районі через пряме влучання було повністю зруйновано під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку, з-під завалів якого бійці ДСНС деблокували тіла двох загиблих жінок.

У Дарницькому районі спалахнув двоповерховий гуртожиток. Окрім цього, нічна атака призвела до наймасштабнішої серії руйнувань культурних об’єктів Києва за весь час повномасштабної війни.

Особливо важкого удару зазнав Національний музей Чорнобиль на Подолі: вибуховою хвилею знищено близько 40% його унікальної експозиції.

Рятувальникам та співробітникам закладу вдалося оперативно евакуювати предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та історичний прапор України, який встановили на ЧАЕС після її деокупації у 2022 році.

Поруч із музеєм правоохоронці затримали мародера, який намагався скористатися ситуацією.

Ударні хвилі та уламки понівечили десятки інших архітектурних і релігійних пам’яток та урядових споруд у центрі Києва. Пошкоджень зазнали Національний художній музей України, Національна філармонія, Український дім, Київська опера, Мала опера на Лук’янівці, Національна музична академія та Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого.

Постраждали й історичні перлини Подолу: Контрактовий дім, Поштова станція, Церква Різдва Христового, а також популярна Книгарня Є. На Хрещатику вибуховою хвилею вибило шибки в кафе, крамницях, Головному офісі Укрпошти та Будинку уряду.

Будівля Міністерства закордонних справ зазнала пошкоджень фасаду та вікон уперше з часів Другої світової війни. Руйнувань також зазнали головний офіс Бюро економічної безпеки, міжрегіональне управління Мін’юсту, будівля міської податкової служби, стадіон Динамо імені Валерія Лобановського та наземний вестибюль станції метро Лук’янівська.

Читати на тему Карта повітряних тривог України онлайн: де тривога в Україні зараз За допомогою кількох сайтів можна легко дізнатися інформацію про повітряну тривогу по всій Україні.

Суттєво постраждали й освітні заклади: Київська школа економіки, корпус Інституту публічного управління КНУ, а також комплекс Домініканського монастиря та Інститут святого Томи Аквінського, де пошкоджено келії, каплицю та навчальні авдиторії.

На Київщині під атакою опинилися Бучанський, Фастівський, Вишгородський, Обухівський, Білоцерківський, Броварський та Бориспільський райони, де загалом постраждали 11 цивільних осіб і двоє загинули.

Серед поранених опинилася дівчинка, якій немає й року, та 99-річний чоловік, який переживає війну вже вдруге. У Вишгородському районі ворожі дрони пошкодили багатоповерхівки, зруйнувавши стіни дитячих спалень у квартирах.

Без даху над головою залишилася родина внутрішньо переміщених осіб, яка ще у 2014 році вимушено тікала від війни з рідного дому.

Черкаську область атакували 8 ракет та 22 безпілотники. Більшість повітряних цілей знищили сили ППО, проте в Черкасах ворожий дрон поцілив у житлову дев’ятиповерхівку. У результаті влучання повністю вигоріли 10 квартир із 5 по 9 поверхи, поранення дістали 11 людей, серед яких дві дитини.

У Золотоніському районі Черкащини крилата ракета пошкодила недіючу ферму, обійшлося без жертв.

Раніше ми писали про обстріл Дніпра 20 травня — читай в матеріалі, які наслідки комбінованої атаки на місто.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!