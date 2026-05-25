РФ во время обстрела 24 мая повредила полторы сотни объектов в Украине — Свириденко

В ночь на 24 мая Российская Федерация нанесла одну из самых массированных комбинированных атак, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты против мирных городов и сел Украины.

Главный удар пришелся на столичный регион и Черкасскую область, нанеся масштабные разрушения гражданской, административной и уникальной культурной инфраструктуре.

Удар по Киевской и Черкасской областям: повреждены 150 объектов, есть погибшие и десятки раненых

Всего по стране повреждены полторы сотни объектов, среди которых 63 жилых дома, два образовательных учреждения, больница и восемь административных сооружений.

Спасательные, коммунальные и правоохранительные службы работали в непрерывном режиме по ликвидации последствий пожаров и разрушений. В результате вражеской атаки в Украине погибли четыре человека, а количество раненых приблизилось к 100 человек.

Столица Украины получила серьезные повреждения гражданской застройки на 49 локациях в разных районах, где пострадали 87 жителей, в том числе трое несовершеннолетних.

В Шевченковском районе из-за прямого попадания полностью разрушен подъезд пятиэтажного жилого дома, из-под завалов которого бойцы ГСЧС деблокировали тела двух женщин.

В Дарницком районе вспыхнуло двухэтажное общежитие. Кроме того, ночная атака привела к самой масштабной серии разрушений культурных объектов Киева за все время полномасштабной войны.

Особенно тяжелый удар получил Национальный музей Чернобыль на Подоле: взрывной волной уничтожено около 40% его уникальной экспозиции.

Спасателям и сотрудникам заведения удалось оперативно эвакуировать предметы из фондохранилищ, картину Марии Примаченко и историческое знамя Украины, которое установили на ЧАЭС после ее деоккупации в 2022 году.

Рядом с музеем правоохранители задержали мародера, пытавшегося воспользоваться ситуацией.

Ударные волны и обломки изуродовали десятки других архитектурных и религиозных памятников и сооружений в центре Киева. Повреждения получили Национальный художественный музей Украины, Национальная филармония, Украинский дом, Киевская опера, Малая опера на Лукьяновке, Национальная музыкальная академия и Национальная библиотека имени Ярослава Мудрого.

Пострадали и исторические жемчужины Подола: Контрактовый дом, Почтовая станция, Церковь Рождества Христова, а также популярная Книгарня Є. На Крещатике взрывной волной выбило стекла в кафе, магазинах, Головном офисе Укрпочты и Доме правительства.

Здание Министерства иностранных дел получило повреждения фасада и окон впервые со времен Второй мировой войны. Разрушения также получили головной офис Бюро экономической безопасности, межрегиональное управление Минюста, здание городской налоговой службы, стадион Динамо имени Валерия Лобановского и наземный вестибюль станции метро Лукьяновская.

Существенно пострадали и образовательные учреждения: Киевская школа экономики, корпус Института публичного управления КНУ, а также комплекс Доминиканского монастыря и Институт святого Фомы Аквинского, где повреждены кельи, часовня и учебные аудитории.

В Киевской области под атакой оказались Бучанский, Фастовский, Вышгородский, Обуховский, Белоцерковский, Броварской и Бориспольский районы, где пострадали 11 гражданских лиц и двое погибли.

Среди раненых оказалась девочка, которой нет и года, и 99-летний мужчина, переживающий войну уже второй раз. В Вышгородском районе вражеские дроны повредили многоэтажки, разрушив стены детских спален в квартирах.

Без крова осталась семья внутренне перемещенных лиц, которая еще в 2014 году вынужденно убегала от войны из родного дома.

Черкасскую область атаковали 8 ракет и 22 беспилотника. Большинство воздушных целей уничтожили силы ПВО, однако в Черкассах вражеский дрон попал в жилую девятиэтажку. В результате попадания полностью выгорели 10 квартир с 5 по 9 этажа, ранения получили 11 человек, среди которых два ребенка.

В Золотоношском районе Черкасской области крылатая ракета повредила недействующую ферму, обошлось без жертв.

