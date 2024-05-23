День морской пехоты: когда отмечают в Украине и какая история праздника

За время полномасштабного вторжения большинство украинцев практически полностью доверяют военнослужащим. Неудивительно: эти люди ценой собственных здоровья и лет жизни завоевывают для всей страны будущее. В День морской пехоты Украины рассказываем тебе историю праздника, его значение и какая дата празднования.

День морской пехоты: когда отмечают

Морские пехотинцы или морпехи — это род войск, выполняющий операции в морских (воздушных) десантах и на побережье.

Однако с началом полномасштабного вторжения список операций, выполняемых морпехами, увеличился: морские пехотинцы стали воинами трех стихий: они выполняют боевые задания и на море, и на суше, и в воздухе.

Военные участвуют в освободительной войне против российских захватчиков, воюют на горячих направлениях, защищали Мариуполь и отвоевывали Змеиный остров.

День морской пехоты отмечается 23 мая. Как таковой, праздник введен в современной Украине с 2014 года, но до 2017 он отмечался 16 ноября.

Действующая дата празднования была утверждена в 2018 году.

День морской пехоты: история праздника

Войска морских пехотинцев начали формироваться сразу после провозглашения независимости Украины: в 1992 году 880 отдельный батальон в Севастополе присягнул на верность Украине.

Первое формирование пехоты пришлось на время освободительной борьбы с большевистским нашествием 1917-1921 годов.

23 мая 1918 гетман Скоропадский выдал указ Украины по Морскому ведомству О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы.

У морских пехотинцев есть свои военные принципы и традиции. В частности, морпехи известны своим лозунгом Верный всегда!

Их береты — цвета морской волны, — означают стихию этого рода войск.

Историю морпеха-сапера, который на войне научился любую ситуацию обращать в собственную пользу, можешь узнать в нашем другом материале.

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