Люди умирали в камере… Морпех Саныч о российском плене и поддержке бойцов

О пленении, травмах и мотивации жить рассказал боец, который проходит реабилитацию в центре Recovery. Боец потерял 40 кг веса и едва выжил, пережил пытки, однако не сдался и борется, чтобы восстановить свое здоровье.

Выдержал три года в плену: история морпеха Саныча

Саныч — главный сержант взвода снайперов 36-й бригады морской пехоты. Мужчина три года провел в российском плену. По приказу сверху вышел из Азовстали в плен. Делится, что в плену россияне пытали даже за одно украинское слово.

Когда бойцы выходили в плен, и подумать не могли, насколько будет трудно. Каждый день вражеские надзиратели говорили бойцам, что РФ захватывает Львов, как пойдут на Польшу, что они победили всех.

Никто не ожидал, что так долго будет, и что будет так тяжело. 5 февраля был обмен, меня поменяли. Это было так неожиданно, до последнего. Не знал даже, куда я еду. Мы были в полном информационном вакууме, изоляции.

Саныч добавляет, что он все время был в Мордовии и не знал этого. Фото до и после плена — страшные. Он сильно похудел, потерял мышечную массу и ослаб. Сил держаться и не сдаваться давала вера в родных, в то, что его ждут дома, а также поддержка бойцами друг друга.

Мы пытались поддерживать друг друга, как только могли! У нас были даже такие случаи, что люди умирали в камере. Думали, что после этого что-то изменится, а ничего не менялось. Стояли, терпели…

Сейчас боец ​​проходит восстановление в Черкасской области. Здесь он выполняет физические упражнения, проходит сеансы с психологом.

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