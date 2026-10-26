Для тебя Война в Украине

Военное положение в Украине продлено еще на 90 дней

Валерия Малицкая, основатель сайта, первый главный редактор 26 октября 2026, 13:47 2 мин.
военное положение в украине
Фото Depositphotos

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