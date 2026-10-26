Военное положение в Украине продлено еще на 90 дней

26 октября 2026 года президент Владимир Зеленский внес законопроекты о продолжении действия военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 дней. Карточки законопроектов №16182 и №16183 были обнародованы на сайте Верховной Рады.

Верховная Рада продлила срок действия военного положения. За проголосовали 293 народных депутата. Также парламент продлил срок проведения общей мобилизации — за 281 депутат.

Военное положение и общая мобилизация в Украине продлены еще на 90 суток — до 29 января 2027 года.

Напомним, 24 февраля 2022 года Владимир Зеленский записал видеообращение к народу и инициировал военное положение на всей территории нашего государства.

Военное положение — это особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили: на сколько ввели

По состоянию на октябрь военное положение и мобилизация продлены на 90 дней — с 31 октября 2026 года по 29 января 2027 года.

В условиях военного положения запрещаются:

изменение Конституции Украины и АР Крым;

проведение выборов президента Украины, Верховной Рады, Верховной Рады АР Крым и органов местного самоуправления;

проведение всеукраинских и местных референдумов;

проведение забастовок, массовых собраний и акций.

В связи с введением в Украине военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины.

А также будут вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах и объеме, необходимых для обеспечения возможности введения и осуществления мер правового режима военного положения, предусмотренные частью 1 статьи 8 Закона Украины О правовом режиме военного положения.

Ранее мы рассказывали, что изменится во время мобилизации в 2026 году.

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