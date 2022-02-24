На всей территории Украины вводят военное положение. Обращение Зеленского и министра обороны

Президент Владимир Зеленский заявил, что по всей территории Украины вводится военное положение.

Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и нашим пограничным отрядам, – подтвердил Зеленский.

Он также проинформировал, что утром уже разговаривал с американским лидером Джо Байденом о ситуации в Украине. США уже начали сплачивать международную поддержку, заверил глава государства.

Зеленский заявил, что сегодня от каждого из нас требуется:

покой;

оставаться дома.

Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности Украины. На связи с вами постоянно буду я, СНБО, Кабинет Министров Украины, – заверил глава государства.

“Враг начал интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также центров военного управления и аэродромов в других регионах.

Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам, — заявляет министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам министра, наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанс на прорыв.

Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте спокойствие! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируема, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины наилучшая помощь!

Мы будем оперативно информировать о ситуации.

Напомним, в ночь на 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский срочно собирает заседание СНБО из-за вторжения России.