На всей территории Украины вводят военное положение. Обращение Зеленского и министра обороны

Президент Владимир Зеленский заявил, что по всей территории Украины вводится военное положение.
Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и нашим пограничным отрядам, – подтвердил Зеленский.
Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и нашим пограничным отрядам, – подтвердил Зеленский.
Он также проинформировал, что утром уже разговаривал с американским лидером Джо Байденом о ситуации в Украине. США уже начали сплачивать международную поддержку, заверил глава государства.
Зеленский заявил, что сегодня от каждого из нас требуется:
Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности Украины. На связи с вами постоянно буду я, СНБО, Кабинет Министров Украины, – заверил глава государства.
Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности Украины. На связи с вами постоянно буду я, СНБО, Кабинет Министров Украины, – заверил глава государства.
“Враг начал интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, а также центров военного управления и аэродромов в других регионах.
Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам, — заявляет министр обороны Украины Алексей Резников.
По словам министра, наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанс на прорыв.
Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте спокойствие! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируема, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины наилучшая помощь!
Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте спокойствие! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируема, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины наилучшая помощь!
Мы будем оперативно информировать о ситуации.
Напомним, в ночь на 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский срочно собирает заседание СНБО из-за вторжения России.