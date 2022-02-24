Российский президент Владимир Путин объявил специальную военную операцию на Донбассе. Об этом сообщает BBC.

Путин заявил, что это связано с необходимостью “демилитаризации и денацификации Украины”. Он также призвал украинских военных “сложить оружие и уйти домой”.

Российский президент добавил, что пришел на украинские земли “защитить людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима”.

Взрывы в украинских городах

Утром четверга, 24 февраля, в украинских городах были слышны взрывы. В частности, о них рассказывали в соцсетях жители Харькова, Мариуполя, Житомира и Киева.

Первая реакция украинской власти

Тем временем глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба первым из политиков отреагировал на ситуацию и заявил, что Россия своими действиями начала войну против Украины.

Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать – прямо сейчас, – написал он в собственном Twitter.

Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися та переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти — просто зараз. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

Президент Украины Владимир Зеленский срочно собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за вторжения России.

Киевский голова Владимир Кличко посоветовал украинцам сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. По его словам, самый страшный враг сейчас – это паника.

Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома.

Также городской голова столицы попросил каждого собрать “тревожный чемоданчик”, документы и минимум вещей, чтобы при необходимости добраться до хранилища или укрытия.

Закрытое небо

Утром четверга, 24 февраля, Украина объявила о закрытии воздушного пространства. Об этом сообщил Украэрорух.